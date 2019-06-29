Abdullah Avcı'nın gözdesi Resul Türkkalesi | Transfer haberleri
Gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Bayern Münih'in B takımında oynayan Resul Türkkalesi'nin kadroya katılmasını istiyor.
Kadrosuna gelecek vadeden isimleri katmayı hedefleyen Beşiktaş, rotasını Almanya’ya çevirdi.
Bayern Münih’in B takımında forma giyen 20 yaşındaki Resul Türkkalesi için devreye giren Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu transferin bir an önce gerçekleşmesini istediği öğrenildi.
Hem sağ hem de sol bekte görev yapabilen Resul, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 kez gol pası verdi.
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