MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAbdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı; "Cesur olun"
GeriFutbol Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı; "Cesur olun"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
22.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı; "Cesur olun"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı; "Cesur olun"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe’de Hasan Ali ve Rodrigues’in yokluğunu iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün futbolcularıyla yaptığı toplantıda Fenerbahçe’nin güçlü ve zayıf yönlerini detaylı biçimde anlatıp, nasıl oynamaları gerektiğini ifade etti.

Hasan Ali ve Rodrigues’in yokluğunda Fenerbahçe’nin sol tarafta ciddi sıkıntıları olduğunu söyleyen Avcı, bu oyuncuların karşısında görev yapacak Diaby ve Gökhan’dan cesur oynamalarını istedi. Avcı zaman zaman oyun kurucu rolünü üstlenen Muriç’e yakın oynamaları gerektiğini belirtti.

ÇEBİ’DEN ZİYARET

Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dünkü idman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya geldi. Yönetici Emre Kocadağ’ın da bulunduğu ziyarette Çebi, oyunculara başarı diledi.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden iddaa uzmanı Cengiz İzmitli, MevzuBahis'te hafta sonunun öne çıkan maçları masaya yatırdı.
daha fazla video için

Abdullah Avcının Fenerbahçe derbisi planı; Cesur olun


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle