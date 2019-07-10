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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
10.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı'nın 10 transferi

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Beşiktaş sezon öncesi kampında 10 genç futbolcuya şans verecek.

Doğukan ve Güven gibi isimler çıkarmak isteyen Beşiktaş’ta Avcı, “Bu oyuncuları gözlemleyeceğim. Kampta eksiklerini gidermelerine yardımcı olacağız” dedi.

DIŞ transferde henüz atağa kalkmayan Beşiktaş, kamp döneminde gençlere şans tanıyacak. Bu bağlamda teknik direktör Abdullah Avcı, geçmiş dönemde sezona gençlerle başlayan Samet Aybaba gibi kamp kadrosuna altyapıdan yetişen 10 ismi dahil etti. Bir yandan A takımın kadrosunu netleştirmeye çalışan Avcı diğer yandan gençlerden performansını beğendiği isimleri A takıma monte edecek. U21 Ligi de olmadığı için kampta göze giremeyen gençlerin kiralanması veya bir pilot takıma verilmesi gündeme gelecek.

‘Gençlik aşısında öncüyüz’

TAKIMIN gençleştirilmesi konusunda önemli projeleri olduğunu belirten Avcı, Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı ile yaptığı sohbette “Türkiye’de gençlere önem verilmeli. Beşiktaş, A takımlarda gençlik aşısının öncüsü... Doğukan ve Güven gibi oyuncuların yükselen grafiği örnek oldu. Kampa aldığımız gençleri gözlemleyeceğim. Onları kazanmak için eksikliklerini kampta gidereceğiz. Altyapı hocalarından her gün bilgi alıyorum” dedi.

En tecrübelisi Ersin Destanoğlu

AVCI’nın kampa aldığı isimlerden en tecrübelisi Ersin Destanoğlu... 18 yaşındaki kaleci, geçen sezon U21’de birinci kaleci olarak görev alırken, zaman zaman A takım kadrosuna da alındı. Alpay Çelebi, Kartal Yılmaz ve Erdem Seçgin de U21 Süper Ligi’ni şampiyon tamamlayan siyah beyazlı takımın önemli isimleriydi. 10 futbolcudan dördü futbola Beşiktaş’ta başladı. Diğerleri ise çok genç yaşta keşfedilip başka takımlardan altyapıya dahil edildi.

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