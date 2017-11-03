Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem eleştirisi

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında evinde karşılaştığı Alman ekibi Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Rakip 24 yaş ortalamasına sahip bir ekip. İlk maçta 4-4-2 ile oynadık. Bu maçta strateji değişikliği yaptık. Hep oyunun içinde kaldık. Yüzde 62 topa sahip olduk. 46. dakikada başlangıcı faul olan pozisyonda gol yedik. Hakem düdüğü ağzına götürdü ama çalmadı. Golden sonra disiplinden kopmadık. Sonuna kadar oyunun içinde kaldık. Son dakika gelen gol bizi mutlu etti. Diğer maç 1-1 berabere bitti. Bugün oynayan grup iyiydi. Onlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

“UEFA tarafından yapılan bu atamayı doğru bulmuyorum”

Karşılaşmanın hakemi Avusturalyalı Harald Lechner’i eleştiren Avcı, “Kendi ülkemizde oynarken, hakemleri yerden yere vuruyoruz. Her maçta hedef tahtası yapıyoruz. Bugün Almanya ile oynuyoruz. Sahada komşu ülkesi olan Avusturya’dan hakem var. Sahada ve soyunma koridorlarında Almanca konuşuyorlar. UEFA tarafından yapılan bu atamayı doğru olmadığını düşünüyorum. Hakem yediğimiz golün başlangıcında, oyuncumuza yapılan harekette düdüğü ağzına götürdü ama çalmadı. Bugün hakem yönetimi, kendi hakemlerimizin değerini bilmemiz gerektiğini gösterdi” diye konuştu.

Avcı, gruptan çıkma şanslarının devam ettiğini ve kalan iki maçı kazanmaları halinde gruptan çıkabileceklerini ifade etti.