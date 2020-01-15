Abdullah Avcı'dan maç sonu tepki ve transfer yanıtı | Son Dakika haberleri

Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Abdullah Avcı sözlerine "Bu hava şartlarında futbol oynamanın doğru olmadığını kaydeden teknik adam, "Erzurum halkına teşekkür ederim. Şartlar... İnsan sağlığı ile alakalı söylüyorum. 18:30'da, -10, -12 derecede oynamak, doğru değil." şeklinde başladı.

Avcı, A Spor muhabirinin "Hocam Beşiktaşlılar işten çıktıktan sonra maçı izleyebilsin diye böyle bir planlama yapılıyor" ifadelerine "Beşiktaşlılar maçı seyrederler, başka kanalda da seyrederler, reytingden önce sporcu sağlığı önemlidir. Siz de savunmaya geçmiş gibi gözükmeyin" diyerek yanıt verdi.

TRANSFER YANITI

Transferdeki son durum sorulunca deneyimli hoca, "Transferi konuşuruz. Biz şu anda mevcut oyuncuların performansını nasıl yukarı çekeriz, onun çalışmasını yapıyoruz" cevabını verdi.

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