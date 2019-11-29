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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.11.2019 - 01:10, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı'dan kavga açıklaması!

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Abdullah Avcı'dan kavga açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 yendiği karşılaşmada son bölümleri iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, gruptaki ilk 4 maçı mağlubiyetle tamamladıklarını belirterek, "Beşiktaş için bu çok doğru ve şık durmuyordu. Geçmiş maçlara baktığımızda 7-9 puanımız olabilirdi. Hem prestij hem ülke puanına katkı sağlamak için kazanmak istiyorduk. Son 30 dakika taraftarların devreye girmesiyle oyuncularımız inanılmaz karakter ortaya koydular." diye konuştu.

Kazanmalarına rağmen bazı sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Avcı, "Bazen oyuna geç girmek bazen sonucu sonuna bırakmak gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Vazgeçmeden karakter ortaya koymak beni mutlu etti. Taraftar da oyuncuyu itti. Pazartesi (Kayserispor maçı) oyuncularım oyuna daha erken girecektir. Taraftarların desteği de olacak. Kulübenin heyecanı ve coşkusu da beni mutlu etti. Umarım bu devam eder." değerledirmesinde bulundu.

Oyuncuların kazanarak coşkuyu yaşadıklarını vurgulayan Avcı, "Bunu genele yaymamız lazım. Konyaspor maçının 30 dakikalık bölümünü çöpe atmamamız lazım, Bratislava karşısında son 30 dakikadaki coşkumuzu genele yaymalıyız. Doğru şeyleri yapıp kazanmak bazı şeyleri daha da hızlandıracak." diye konuştu.

- Oğuzhan Özyakup'a destek

Avcı, taraftarların sürekli tepki gösterdiği Oğuzhan Özyakup'a sahip çıktı. Oğuzhan'ın beklentileri daha önce fazlasıyla karşıladığını belirten Avcı, şunları söyledi:

"Beklentileri kanıtlamış, yerli bir oyuncudan bahsediyoruz. Performansı için kendisiyle konuşuyoruz, o da oyunun içine girmeye çalışıyor. Yerli oyuncu bazında 6-8-10 numarada oynatabileceğimiz bir oyuncu. Eleştiriyi bana yapsınlar ama oyuncuya maç bittikten sonra eleştiriyi yapsınlar. Bazı oyuncular tepkileri umursamıyor, bazıları etkileniyor. Oyuncuyu kaybetmek çok kolay, kazanmak için yolumuza devam etmeliyiz. O da adım atacak, bizim de taraftarın da adım atması lazım."

- Hakemlere eleştiri

Abdullah Avcı, Avrupa Ligi'ndeki hakem yönetimlerini de eleştirdi.

Kendisinin sadece bir kez saha dışına gönderildiğini ama Avrupa Ligi'nde bu sezon iki kez sarı kartla cezalandırıldığına dikkati çeken Avcı, "Avrupa Ligi'nde 5 maçta iki kez sarı kart gördüm. Lens'in Braga maçındaki kırmızı kartı, Bratislava ile oynadığımız ilk maçta penaltı verilmemesi, aynı maçta Rebocho'nun kafasına gelen tekmenin ardından gol yememiz var. Kendi hakemlerimize bu anlamda biraz daha sahip çıkalım." diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyen Victor Ruiz'in durumuna değinen Avcı, "Konyaspor maçının devre arasında ayağında ağrı olduğunu söylediler. Oyuna devam etti. İlk antrenmanda koşu yaparken ayağındaki ağrı devam etti. Bizim beklemediğimiz süreç, durumunu çok net bilemiyorum. İnşallah süreyi hızlandırıp dönüşü 2-3 haftaya düşer. Bizim için önemli oyuncu. Dönüşünü hızlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maç sonrası yaşanan gerginliğe değinen ve Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak'ın kendisini eleştirmesine tepki gösteren Avcı, "Benimle alakası yok. Hakeme itiraz ettim sarı kart gördüm. Yardımcı antrenörlerimle büyük ihtimal atışması oldu. Yardımcı antrenörüme ne söylediğini de kendisi söylesin." diyerek sözlerini tamamladı.

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