Abdullah Avcı'dan flaş transfer kararı! Eren Derdiyok...
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'u veto etti.
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen ve şu anda boşta olan tecrübeli santrfor Eren Derdiyok’un menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’a önerildiği bilgisine ulaşıldı.
31 yaşındaki futbolcunun transferine kulüp tarafından olumsuz bakılırken, Beşiktaş Yönetimi bu konuda teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Tecrübeli çalıştırıcının da Türk asıllı İsviçreli futbolcuyu istemediği bildirildi.
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