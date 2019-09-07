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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.09.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı'dan flaş transfer açıklaması!

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Basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Sevilla'ya gitmedim çünkü Beşiktaş'ın duygusu daha ağır bastı" dedi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Abdullah Avcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'den transfer istedi mi?

"Ben Başakşehir'in hiçbir oyuncusuna talip olmadım. Volkan Babacan ismi ise önüme geldi."

 Quaresma'nın takımdan ayrılması

"Quaresma'nın durumunun benimle alakası yok. Kulüp ile aralarında hem aşk, hem de çatışma var."

Sevilla'ya neden gitmedi

Sevilla'nın kendisini 2 ay izlediği ve neden İspanya'ya gitmediği ile ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren Avcı, "Sevilla beni istedi ama Beşiktaş’ın duygusu daha ağır bastı" dedi.

Lemina'yı neden almadıklarını açıkladı

Atiba 37 yaşında ama çok değerli bir oyuncu. Sakatlığı var ama ben o bölgede Oğuzhan'ı kullanıyorum. Lemina 6 ile 8 arası oynuyor ama ortada yok. Biz de Arsenal'den Mohamed Elneny'yi aldık.  Biz oyuncuları izlerken çok sıkı çalışıyoruz. Kendi izleme ekibimiz var. Oyuncu dataları var. Bunlar örtüşünce transfer gerçekleşiyor. Mesela Muhammed Elneny'nin Arsenal'deki kondisyoneri benim milli takımdaki kondisyonerimdi."

Burak Yılmaz müjdesi

Burak Yılmaz sahada koşulara başladı. Önümüzdeki hafta takıma katılacak. Adım adım bekliyoruz. Sahalara döndüğünde belki de çok gol kaçıracak ancak gol atmak bir sanattır. Burak’ın sakatlık yaşamasını kimse beklemezdi. Udinese ile oynanan hazırlık maçında futbolu özlediği çok belliydi. Senelerdir haftada 3 maç oynayan bir oyuncu. Vücut bir noktadan sonra ‘beni bırak’ diyebilir.

Güven Yalçın önemli bir potansiyel. Yarım sezonda Beşiktaş’ın direkt oyuncusu olmak kolay değil. Burak başka bir oyuncu. Güven de o anlamda çok hızlı gelişen bir oyuncu. O bölgede fazla bir seçeneğim yok.”

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Abdullah Avcıdan flaş transfer açıklaması

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