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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
26.06.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı, Douglas'ı veto etti

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Abdullah Avcı, Douglas'ı veto etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, henüz hiç bir oyuncuya resmi imza attıramadı.

İmza aşamasına gelen bir kaç futbolcu olmasına rağmen kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum şu anda resmi imza attırılmasının önündeki en büyük engel. Bir diğer sorun ise oyuncuların kulüpleriyle yapılan pazarlıkların kıran kırana geçmesi ve Beşiktaş transfer komitesinin maliyetleri mümkün olan en düşük seviyeye çekme çalışmaları olarak gösteriliyor.

TRANSFER BÜTÇESİ BANKALAR BİRLİĞİ BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASIYLA BELİRLENECEK

Uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği ile Süper Lig kulüplerinin görüşmelerinde artık sona gelinmiş durumda ve bu durum Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına da yön verecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ön lisans çalışmalarını tamamlamasından sonra hayata geçirilecek yeni sistemde, siyah beyazlılar sadece belirlenen bütçe üzerinden harcama yapacak ve bu bütçeyi kesinlikle aşamayacak. Bu sebeple henüz transfer bütçesi dahi oluşturmayan yönetim ve transfer komitesi, Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmanın yürürlüğe girmesini bekliyor. Belirlenecek olan genel bütçe tüm kulüp giderlerini kapsayacağı için transfer parası da bu bütçenin içinde olacak ve çok büyük yıldızların geleceği bir transfer hareketliliği yaşanmayacak.

Bütçe belli olmamasına rağmen düşük maliyetli transfer görüşmelerinde bulunan transfer komitesinin çalışmalarından elde edilen bilgiler ise şu şekilde:

GUIMARES KULÜBÜ TYLER BOYD İÇİN PEŞİNATTA ISRARCI

Tyler Boyd için Vitoria Guimares ile temaslarını yoğunlaştıran transfer komitesi, 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle Guimares kulübünü ikna etse de peşinat konusundaki sıkıntıyı henüz çözemedi. Portekiz kulübünün paranın önemli bir kısmını peşin istemesini reddeden siyah beyazlılar, bonservis bedelini uzun vadeli taksitler halinde ödemek istiyor. Boyd ile her konuda anlaşan ve oyuncuya 550 ile 650 bin Euro arasında bir rakam verecek olan transfer komitesi Guimares ile peşinat sıkıntısını çözdüğü takdirde bu transferi sonuçlandıracak.

UMUT MERAŞ İÇİN BURSASPOR İLE GÖRÜŞMELER SIFIRDAN BAŞLAYACAK

Geçtiğimiz hafta Umut Meraş için Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay pazarlık yapıp anlaşan Beşiktaş transfer komitesi, Ali Ay'ın Bursaspsor'un seçimi sebebiyle anlaşmadan vazgeçmesiyle Umut transferine sıfırdan başlayacak. Bu süreç içinde Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan ile de görüşen siyah beyazlılar Mestan'dan 'başkanlık seçimi sonrası yeniden bir araya gelip değerlendirme yapalım' cevabını almıştı. Bursaspor kanadından öğrenilen bilgilere göre Mesut Mestan, Beşiktaş'ın Ali Ay ile anlaştığı şartlar üzerinden yeniden görüşmeye hazır. Ancak Beşiktaş transfer komitesi ise Mesut Mestan ile yapacağı görüşmelerde tamamen revize edilmiş yeni bir teklif sunmayı düşünüyor. Bu arada daha önceden Beşiktaş'a gitme isteğini açıklayan Umut Meraş'ın yeni başkan Mesut Mestan'a da aynı düşüncelerini açıkladığı ve kesinlikle Beşiktaş'ta oynamak istediğini söylediği bildirildi.

FOUAD BACHİROU İÇİN TEKLİF YAPILDI

Atiba'ya alternatif arayan Beşiktaş'ın orta saha adayları arasında Malmö takımından Fouad Bachirou da öne çıkan isimlerden biri. Bachirou için Malmö kulübüne kiralık veya bonservisli olarak mali şartları sunan transfer komitesi İsveç kulübünden gelecek cevabı bekliyor.

AVCI'DAN DOUGLAS VE BURUNO PERES'E VETO

Beşiktaş'ın sağ bek adayları arasında yer alan Demir Grup Sivasspor'un eski oyuncusu Douglas ve Roma'nın futbolcusu olan Bruno Peres'i teknik direktör Abdullah Avcı'nın veto ettiği öğrenilirken, siyah beyazlıların elinde geniş bir sağ bek listesi olduğu ve Avcı'nın bu listeden seçeceği isimler ile görüşüleceği ifade edildi.

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