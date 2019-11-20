Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz'a özel görev
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cumartesi günü Konya deplasmanı için forvette Burak Yılmaz’a özel görev verdi.
Avcı, Burak Yılmaz’ın milli forma ile İzlanda karşısında mükemmel bir performans çektiğine dikkat çekerek tecrübeli oyuncuya Konya önünde ilk 11’de şans vereceğini söyledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü, Konya karşısında Burak’ı sadece ileri uçta değil gidişata göre kanatlarda da değerlendirecek.
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