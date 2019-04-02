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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.04.2019 - 02:09, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı'dan anlamlı hareket

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Abdullah Avcı'dan anlamlı hareket

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Boğaziçi Otizm Gençlik ve Spor Kulübü'nün, "Seçemedikleri hayata ortak ol" sloganıyla düzenlediği otizmde farkındalık gecesine katıldı.

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir’in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Boğaziçi Otizm Gençlik ve Spor Kulübü’nün düzenlediği farkındalık gecesine katıldı.

Baltalimanı’nda bulunan Portaxe adlı mekanda düzenlenen "Seçemedikleri hayata ortak ol" otizm farkındalık gecesine Avcı'nın yanı sıra sanatçılar Altay ve Cengiz Kurtoğlu da katıldı. Gecede açıklamalarda bulunan Avcı, “Otizmde farkındalık oluşturmak adına düzenlenen bir organizasyon için buradayız. Bu akşam 6.’sı yapılıyor ve ben de son üç organizasyonda bizzat bulundum. Hafta içinde de derneği kulübümüze davet ettik. Onları tesislerimizde ağırladık. Oyuncularımızla, teknik kadromuzla birlikte oldular. Elimden geldiğince, eğitim ve sağlıkla ilgili yapılan bütün organizasyonların içinde olmaya çalışıyorum. Farkındalık ve destek olmaya çalışıyorum. O gün de bu günlerden bir tanesi. Hayatta en önemli şey sağlık. Allah’ın bize verdiklerini nasıl tekrar iade edebiliriz, çocuklara nasıl destekte bulunabiliriz diye buradayız. Kulübümüze ziyaret ettiklerinde çok mutlulardı. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Biz bütün bu organizasyonların içinde bulunmak istiyoruz. Kulübüz ve biz buna destek olmak istiyoruz” dedi.

Cengiz Kurtoğlu ve Altay'ın şarkılarıyla destek olduğu gecede Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu ve Edin Visca'nın formaları açık arttırmayla satıldı. Katılımlarından dolayı teknik direktör Avcı'ya da plaket verildi.

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