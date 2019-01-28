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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
28.01.2019 - 23:46, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı'dan Adebayor açıklaması

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Abdullah Avcı'dan Adebayor açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, golcü oyuncu Adebayor’un sakatlığının bulunmadığını, kadroda olmamasının ise tamamen kendi alternatifinde olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Ligin ikinci haftası ve iki değerli rakibe karşı 6 puan almak çok değerli. Bugün rakiple ilgili düşüncelerimiz, ligin en fazla kenar ortası yapan ve en fazla ceza sahasına girip kafa şutu atan, ceza sahası dışından şut atan geçiş takımıydı. Deneyimli hocaları var. Biz topa sahip olup hücum oynarken savunmayı nasıl yapacağımızı da çalışmamız gerekiyordu. 1 ve 2. bölgede durgun, 3 bölgede hızlı olmamız gerekiyordu. İkinci yarıda peş peşe 4 net pozisyona girdik. Onunla birlikte de üst üste ön tarafın kaybettiği pozisyonlar vardı. Kasımpaşa her takıma karşı pozisyona giren takım ve tek pozisyon. Takım savunmasında nasıl duracağımızı oyuncularımızın uygulamasıyla rakibe pozisyon vermedik. İkinci golle de oyunu cebimize aldık. Top 57 dakika oyunda kalmış. İlk gole kadar yüzde 65 topa sahip olmuşuz. Clichy fedakarlık yaparak oynadı. Emre hala en fazla mesafe kat eden oyuncularımızdan biri. Ligin boyu kısaldıkça bunların değeri artacak. Rakibe de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Arda ile Elia yeni transferlerimiz”

Arda Turan ve Eljero Elia’dan ligin ilk yarısında çok fazla faydalanamadıklarını hatırlatan Avcı, “Arda hiçbir antrenman kaçırmadan devam ediyor. En iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. İlk yarı ne Arda, ne Elia’dan faydalanamadık. Bizim için yeni transferler. Demba Ba son 1 ayda parçalı antrenmanlar yaptı. Bugün oyunda ihtiyacımız olsaydı son 10-15 dakika kullanabilirdik ama maç kopunca kullanmadık” şeklinde konuştu.

Adebayor’un olamaması benim alternatifimde.

Adebayor’un bugün kadroda olmamasıyla ilgili gelen bir soruya ise deneyimli çalıştırıcı, “Sakatlığı yok. Benim tasarrufum. Demba Ba’nın transfer olması da taktiksel. Taktiksel anlamda benim oyun isteklerime uygun bir futbolcu. Adebayor’un olamaması bu maçlık benim tasarrufumda olan durum” diye cevap verdi.

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