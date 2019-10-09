Abdullah Avcı yeni 10 numarayı buldu
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adem Ljajic’in son haftalardaki performansının beklenenin altında kalması sebebiyle milli ara sonrasında kadroda değişikliğe gidecek.
Deneyimli çalıştırıcının, Alanyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında denediği gibi Ljajic’in yerine Abdoulay Diaby’yi 10 numara bölgesinde görevlendirmeyi planladığı bildirildi.
Tecrübeli hocanın, milli maçlar sonrasında bu kararını uygulamaya geçirmesi bekleniyor.
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