Abdullah Avcı: "Vazgeçmememiz gerekiyor"
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'daki puan kaybının ardından açıklamalarda bulundu.
Avcı'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:
Beşiktaş maçının 2. yarısıyla başlayan süreç, saha dağılımının doğru olması... 3-4 haftadır inanılmaz derecede top kayıpları... İlk 30 dakikada istediğimiz gibi başladı. 1 tane pozisyonumuz vardı. Geçiş takımına karşı oynuyorduk, savunma güvenliğin almamız gerekiyordu. Oyunu değerli kılan bireysel performanslardır. Bu kadar top kayıplarının yanında kaleden uzak oynadık. Topa karşı sert ve gergin olabiliyorlar. Topa sahip olacağımızı, oyuna genişlik vereceğimizi düşünüyorduk... Ön tarafta bu kadar top kaybı olursa, rakipten uzak, opsiyonları doğru kullanamama. Pazar günü derbi var, 3 puan öndeyiz, vazgeçmememiz gerekiyor. 3 maç daha var, rakiplerimizin 4 maçı var. Vazgeçmeyeceğiz. Biz vazgeçmiyoruz, ekip olarak vazgeçmeden devam edeceğiz. 28. haftaya kadar hem performanslar hem oyun iyiydi. Belki fazla istemek bunu azaltıyor. Bu süreci bu şekilde yaşamamamız gerekti. Fırsatlar hala var ama bu şekilde değil.
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