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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.05.2019 - 23:16, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: "Vazgeçmememiz gerekiyor"

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Abdullah Avcı: "Vazgeçmememiz gerekiyor"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'daki puan kaybının ardından açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş maçının 2. yarısıyla başlayan süreç, saha dağılımının doğru olması... 3-4 haftadır inanılmaz derecede top kayıpları... İlk 30 dakikada istediğimiz gibi başladı. 1 tane pozisyonumuz vardı. Geçiş takımına karşı oynuyorduk, savunma güvenliğin almamız gerekiyordu. Oyunu değerli kılan bireysel performanslardır. Bu kadar top kayıplarının yanında kaleden uzak oynadık. Topa karşı sert ve gergin olabiliyorlar. Topa sahip olacağımızı, oyuna genişlik vereceğimizi düşünüyorduk... Ön tarafta bu kadar top kaybı olursa, rakipten uzak, opsiyonları doğru kullanamama. Pazar günü derbi var, 3 puan öndeyiz, vazgeçmememiz gerekiyor. 3 maç daha var, rakiplerimizin 4 maçı var. Vazgeçmeyeceğiz. Biz vazgeçmiyoruz, ekip olarak vazgeçmeden devam edeceğiz. 28. haftaya kadar hem performanslar hem oyun iyiydi. Belki fazla istemek bunu azaltıyor. Bu süreci bu şekilde yaşamamamız gerekti. Fırsatlar hala var ama bu şekilde değil.

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