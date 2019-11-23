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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.11.2019 - 22:38, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: Türk futbolu adına önemli

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Abdullah Avcı: Türk futbolu adına önemli

Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Çok önemli bir deplasmandan, milli maç arasından sonra galibiyetle dönmek umut verici."dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Ligde özellikle sahanın içinde ve hem savunmada hem de ucunda iyi organize olan bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Konyaspor ile oynamak kolay değil. Takım savunmasını bir tık daha iyi yapan ve özellikle merkezi daha çok kapalı tutan ve kilometresi fazla koşan bir takım. Geçen seneye göre üzerine koymuş bir takım. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye baskı ve şiddetini artırarak seni geriye püskürten bir takım. Biz de oyunun böyle başlayacağını biliyorduk. Oyuna geç girme alışkanlığımız hala devam etti. Taçtan gol yedik. Ofsayt olmasa oyun başka bir duruma seyir edebilirdi. Enine fazla pas yaptık. Yanlış opsiyonlarımızı kullandık. 25 dakikadan sonra oyuna biraz müdahale edip oyun tekrar bizim lehimize çevirdik. Çok önemli bir deplasmandan, milli maç arasından sonra galibiyetle dönmek umut verici "

Konyaspor'un oynadığı oyunun karşılığı bu değil

Konyaspor'u yenmenin yolunun kenarları kullanmak ya da baskı yapmakla mümkün olduğunun altını çizen Avcı, "Konyaspor'u dağınık yakalayacaksın. Mesela bugün Konyaspor'un kaybettiği topu Burak Yılmaz'ın çok iyi değerlendirerek gole çevirdi. Oyuncularımı maç öncesi ve sonrasında gösterdikleri enerjileri için kutluyorum. Umarım böyle devam eder. Konyaspor'un oynadığı oyunların karşılığı belki de bu değil. Umarım onlar da yakında yükselişe geçeceklerdir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı'ya bir gazetecinin, lig başında puan farkıyla ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, şöyle cevap verdi:

"Lig, Beşiktaş'ın alışık olmadığı bir süreçle başladı. Bir çok şeyin değiştiği transferler, sonradan katılan oyuncular... Oyunlarda diğer takımların da dalgalanmaları var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş diye bakmamak lazım. Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor'un çıkışı, Medipol Başakşehir zaten 3-4 sezondur içinde, oyuncu kalitesi ve oyunuyla beraber onlara da aynı şekilde saygı göstermek lazım. Güzel bir yarış. Rekabetin olduğu yerde kalite her zaman olacaktır. Bence bu Türk futbolu adına önemli."

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