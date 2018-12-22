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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
İHA
22.12.2018 - 21:41, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: "Son bölümde oyunu kaybettik"

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Abdullah Avcı: "Son bölümde oyunu kaybettik"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 1-1’lik skorla berabere kalan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, ”Oyunun 80. dakikasından sonra oyuna tekrar sahip olduk ve yakaladığımız 2 pozisyonu da değerlendiremedik. Sonuçta kazanabilirdik ama 70-80 dakikalarda da oyunu kaybedebilirdik” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rakibin hareketli bir takım olduğunu aktardı. Abdullah Avcı, ”Alanyaspor ön tarafa koşu yapan, hareketli bir takım. Bununla ilgili topa sahip olma anlamında çalıştığımız organizasyonlar, kenarları kullanma gibi bir düşüncemiz vardı. İlk yarı itibariyle topa yüzde 70 küsurlarda sahip olduk. Çalıştığımız organizasyonların bazılarını yaptık. İlk yarı itibariyle de topa sahip olarak organizasyonlardaki ısrarın da sonucunu alarak devreye girdik. İkinci yarı bizler için daha kolay olması gerekiyordu. Mahmut'un sakatlanması bizim pas oranımızı düşürdü. Organizasyonları doğru kullanamadık. İkinci yarı alışık olmadığımız pastan çıkıp 20 küsur direk oyun oynadık. İkinci topları rakip aldı. Geniş alanda yakalanmaya başladık. 70-80 dakika arasında oyunu kaybedebilirdik. Tek atılan kornerden de golü yedik. Özellikle O bölümde de oyunu kaybettik. Skor da alabilirdi ama 80. dakikadan sonra oyuna tekrar sahip olduk ve yakaladığımız 2 pozisyonu da değerlendiremedik. Sonuçta kazanabilirdik ama 70-80 dakikalarda da oyunu kaybedebilirdik” dedi.

“Rakibi tebrik ediyorum”

Alanyaspor’un ligin en fazla faul yapan takımı olduğunu ifade eden Avcı, “Bir yerde topa sahip olan ve oynayan bir takım, diğer taraftan takım savunması yapan bir takım vardı. Fazla faul yapan bir takım vardı. Welinton girdikten sonra kart gördü. Yine Merih'in pozisyonu da kırmızı karttı. Kırmızı kart ise VAR’dan oldu. Bu maçın berabere bitmesinin bir bahanesi değildir. Hakemlerin sporcu sağlığını daha iyi korumaları açısında söylüyorum. Ama bu daha iyi oyun oynamamızın, galip gelmemiz için bir sebep değildir. Daha dikkatli olunması gerektiği için söylüyorum. Rakibi tebrik ediyorum. İkinci yarı itibariyle, hatalarımızı azaltıp, daha az yaptıklarımızı da yukarı çekerek devam edeceğiz” diye konuştu.

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