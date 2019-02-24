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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
24.02.2019 - 22:00, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı sitem etti

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Abdullah Avcı sitem etti

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Sahadan çok hava şartlarından dolayı birçok senaryo ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor’u 3-0 mağlup etti.

Müsabaka sonrasında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç öncesinde birçok senaryo yazıldığını belirterek, “2 gündür Başakşehir oynanacak mı? Oynamayacak mı? Ve oynamak istemiyor mu? Gibi bir sürü senaryonun çizildiği, ama 2 gündür 60 kişilik personel burada fedakarlık yaptı. Biz içeride sıcak odada çalışırken onlar bu çalışmaları yapıyordu. Sahadan çok hava şartlarından dolayı birçok senaryo ortaya çıktı. Rakip sıcak teması seven, fiziksel teması seven ve ikili mücadeleyi kazanan bir takım. Bugün zaman zaman pas oyunu yaptık ve yüzde yetmiş topa sahip olduk. Yaşlı bir takım olarak genç takıma karşı koşu mesafemiz fazla. Net bir skor aldık bu hava şartlarında. Onun için oyuncularım her şeyden evvel konsantrasyonu yüksek, şartlar ne gerektiriyorsa onu oynayabilen bir takımdı. Net bir galibiyet aldılar onları tebrik ediyorum. Bursaspor Türk futbolunun en önemli takımlarından birisi. Bursaspor’un şampiyonluğunu örnek alıyoruz. Onlara da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” diye konuştu.

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