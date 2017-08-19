Abdullah Avcı: '' Şık olmadı,kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum.''

Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı, 3-1 biten Karabük maçının sonrasında görüşlerini sundu.

Maça iyi başladıklarını ifade eden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı şunları söyledi: "Pozisyonumuz ve direkten dönen bir top ve golü bulduk. Deplasmanda aslında en güzel başlanacak bir şekildi. Rakip için topun içerde olduğu duran toptan yediğimiz bir gol vardı. Devre biterken direk oyundan geçişte yakalandığımız ve olmaması gereken bir pozisyondu. İkinci devrenin başında ilk 10 dakikada baskılı girdiğimiz pozisyonumuz var. Napoleoni'nin pozisyonu penaltı mı bilmiyorum. Ceza sahası dışında olsa faul verilir veya en direkt atışı verilir. Sonrasında bize hiç yakışmayan 65'inci dakikadan sonra oyundan kopan, oyun disiplininden kopan, rakibe üstünlük sağlamayan, pozisyona girmeyen bir yapımız vardı. 4 senedir hiç alışık olmadığımız, bize yakışmayan ve hiçte şık durmayan bir görüntüydü. 65'inci dakikadan sonra oyun rakibimize döndü. Geniş alanda benim takım böyle yakalanmaz. Bu kadar arkaya koşu yapmaz. Öne değil arkaya yaptık. Bu da şık olmadı, kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum" Salı günü Sevilla ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Avcı,"Buradan çıkaracağımız dersler bir sonraki ve daha sonraki maça en iyi şekilde sağlıkla hazırlanmamıza sağlayacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



