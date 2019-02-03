Abdullah Avcı: "Şampiyonluğa giderken..."

Peşindeki Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Başakşehir'de Abdullah Avcı şu açıklamaları yaptı:

"DAHA FAZLA İSTEYECEĞİZ"

"3 haftadır aynı takım. 3'ünü de kazandık. Bu son derece mutluluk verici. Akhisar takımı bireysel olarak iyi oyuncu kalitesine sahip. 17 puanın 13'ünü kendi iç sahasında almış. Kenar ortalarını fazla yapan bir takım. Burada bağlantı noktası Josue idi. O bağlantıyı kesmek istedik. 8 puanlık fark iyi ama ligin daha çok uzun. Bugün iyi kazandık. Çok mutluyuz. Oyuna çok adapteyiz. Şampiyonluğa giderken oyunda dalgalanmalar olacak, bugün skoru almak önemliydi, bunu da başardıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakiple puan farkını açmak istiyoruz, bugün bunu yaptık. Daha fazla isteyeceğiz, daha fazla odaklanacağız ve oyunun içinde olacağız."

"HERKES BAŞARIYA İNANIYOR"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Akhisarspor'un kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Avcı, "Rakibimiz 17 puanın 13'ünü iç sahada topladı. Evinde etkili bir takıma karşı oynadık. Rakip arkası ve kenar koşularını iyi yaptık. Maçın ilk yarısında 2 gol bulmak ve devreye 2-0 önde girmek bizim için önemliydi. Akhisarspor kenar ortalarla etkili olan bir takım ve bunu en fazla yapan oyuncu Josue. Josue'nin bağlantısı kesmeye çalıştık. İkinci yarıda oyuncu grubum beklemeye geçti. Savunma merkezimiz sağlam durdu. İkinci devrenin başında net iki fırsatımız vardı, onları gole çevirseydik maçı erken koparabilirdik" diye konuştu.

Takipçileri Galatasaray'la olan puan farkının 8'e çıktığını belirten deneyimli teknik adam, "3 haftada 9 puan ve 8 puanlık fark çok iyi. Fakat ligin uzun bir boyu var. Her maç çok zor olacak. Ligde dalgalanmalar yaşanabilir, biz sadece oyuna odaklı olacağız. Bütün camia, teknik ekip ve futbolcular şampiyonluğa giden yolda başarıya inanıyor. Oyunumuzda yine dalgalanmalar da olacaktır. Ancak böyle zamanlarda skoru alabilmeliyiz. Daha fazla isteyeceğiz, daha fazla odaklanacağız" dedi.

Futbolcuların performanslarını değerlendiren Abdullah Avcı sözlerini şu şekilde tamamladı: "Visca bugün 3 asist yaptı. Bu bizim için çok önemli. Demba Ba ve Robinho ilk gollerini attılar. Demba Ba her geçen gün takıma ısınıyor. Robinho ise kalitemizi artırdı."

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