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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriAbdullah Avcı: "Şampiyon olmak istiyorsan, seyircin olacak"
Futbol Abdullah Avcı: "Şampiyon olmak istiyorsan, seyircin olacak"
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Futbol
18.03.2018 - 23:09, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: "Şampiyon olmak istiyorsan, seyircin olacak"

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Abdullah Avcı: "Şampiyon olmak istiyorsan, seyircin olacak"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Rakibe pozisyon vermediklerini söyleyen Avcı, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da, “Bugün kazandık ama haftaya kazanacağımızın garantisi yok” diye konuştu.

Ligin iki önemli takımının mücadelesi olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, “Her iki takım da oynadığı maçlarda rakiplerine oyun üstünlüğü sağlayan takımlar. Beşiktaş son 2 senenin şampiyonu, ligin en fazla orta yapan, en fazla kafa golü atan takımı. Merkezi de çok iyi kullanıyorlar. Kenar ortalarında Da Costa başarılıydı. İlk yarıda olun istediğimiz gibi gitti, golü bulduk, savunmayı doğru yaptık ve topa da daha fazla sahip olduk. İkinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynadık. Şampiyon olmak istiyorsan, savunma yapmadan mümkün değil. 35 dakika eksik oynamamıza rağmen rakibe pozisyon vermedik. Geçen hafta canımız yanmıştı. Bu hafta daha dikkatli olduk. Hiçbir takım için hiçbir maç ölüm kalım maçı değil. Geçen haftanın kaybeden takımıydık, bu haftanın kazananı olduk. 3 hafta önce burada kazansaydık, lider olacaktık. Gençlerbirliği maçında 1800 kişi vardı, bugün 10 bin kişi vardı. Şampiyon olmak istiyorsan seyircin olacak. Beşiktaş takımına çok saygı duyuyorum. Çok başarılı bir takım Beşiktaş. Kendilerine de başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Hafta kazanacağımızın garantisi yok”

Alanya’da olmaması gereken bir sonuç aldıklarını söyleyen Avcı, “Baskı olacaktır. Hiçbir maça ölüm kalım maçı diye çıkmamak gerekiyor. Tamamen oyunun içinde kalman gerekiyor. Zihinsel yıpranmalar olacaktır. Bugün şampiyon olsan dahi 1 gün konuşuluyor. Bugün kaybetsek de yarış devam edecekti. Gençlerbirliği’ne puan kaybettik, Alanya’ya Konya’ya kaybettik. Bugün kazandık ama haftaya kazanacağımızın garantisi yok. Bu oyun artık böyle oldu” dedi.

Mossoro’nun sakatlığının önemli olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, “Mossoro bizim için çok önemli bir oyuncu. Her maça başladığımız, olumlu performansıyla takımı yukarıya çeken, olumsuz olduğunda takımı aşağıya çeken bir oyuncu. Bazen rakip sana baskı yapar, bazen pas tercihi yanlış olur. Mossoro’nun ki ciddi bir sakatlık gibi duruyor. Süresi yarın belli olur. Bastonla çıktı karşılaşmadan” ifadelerini kullandı.

“Kimin nerede kazanacağı belli olmuyor”

Maç içinde Adebayor’un kendisine gelip savunmada yaşanan hatalarla ilgili konuşması hatırlatılan Avcı, “Adebayor’a ‘Sen yerine geç, ben söylüyorum gerekeni’ dedim. Bazen baskı yersin, ısrar edersen cezalandırılırsın. Biz bu oyunu geliştirerek devam edeceğiz. Bazen canımız da yanacak ama bunda ısrar edeceğim. Bu oyun sistemi nedeniyle top çok uzun süre oyunda kaldı” dedi.

Şampiyonluk yarışının bu kadar çekişmeli olmasıyla ilgili de konuşan Avcı, “Oyuncu kalitesinin bu sene yükseldiğini, antrenörlerin eskiye oranla kendisini geliştirdiği ve işin zorlaştığı bir sezon. Kimin nerede kazanıp kaybedeceği belli olmuyor. Burada rekabet, oyuncu kalitesi ve teknik direktörlerin kendisini geliştirmesi gerektiği bir dönem. Biz hakem analizi yapıyoruz. Hakemlere nasıl davranmamız gerektiğinin analizini yapıyoruz. Topun oyunda daha fazla kalması için çalışıyoruz. Bunu yaptığımız takdirde Türk futboluna daha fazla hizmet edeceğiz” açıklamasını yaptı.

2 bekin cezalı duruma düşmesiyle ilgili de konuşan Abdullah Avcı, “Kadromuz iyi. Emre ve Epureanu dönüyor. Milli takım arasını değerlendirdikten sonra son durumumuza bakacağız. Bugün Uğur da maça girdi, önümüzdeki maça hazır olacaktır. Alparslan da uzun süredir bizimle olan bir oyuncu” diyerek sözlerini tamamladı.

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