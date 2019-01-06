Abdullah AvcÄ±: Robinho transferinden mutluyuz

TakÄ±mdaki eksik oyuncularla ilgili AvcÄ±, "Serdar TaÅŸÃ§Ä± aramÄ±za katÄ±lacak, transferi dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸti. Adebayor'un da gribal bir durumu var ve takÄ±ma yarÄ±ndan itibaren katÄ±lacak. Onun haricinde takÄ±m sahada ve hazÄ±r" diye konuÅŸtu.Â

"ROBÄ°NHO TRANSFERÄ°NDEN MUTLUYUZ"

BaÅŸakÅŸehir'in yeni transferi Robinho'nun takÄ±ma katÄ±lmasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ mutlu olduÄŸunu dile getiren AvcÄ±, "Rakip sahada fazla oynayan Â teknik kapasitesi yÃ¼ksek oyunculardan kuruluyuz. Ä°lk yarÄ± itibariyle tÃ¼m istatistikler her ÅŸeyi iyi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶steriyor ama bir ÅŸey minimumda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Topa sahip olmayÄ± biraz daha artÄ±racaÄŸÄ±z. Ã–zellikle Ã§ok pozisyona girmemize raÄŸmen sonuÃ§landÄ±rmayla ilgili sorunumuz var. Robinho 2-3 mevkide bunu hayal ettirebiliyor. O nedenle Robinho transferi gerÃ§ekleÅŸtirildi. Hem kulÃ¼p hem biz bundan dolayÄ± son derece mutluyuz. Bundan sonra hayal edersin ama sonrasÄ±nÄ± oyuncunun performansÄ± sahada belirler. BugÃ¼nden itibaren bizimle beraber. Enerjisi Ã§ok yÃ¼ksek baÅŸladÄ±. UmarÄ±m aynÄ± ÅŸekilde oyuna da yansÄ±r" dedi.Â

"MAÃ‡ MAÃ‡ BAKACAÄžIZ"

Ã–nlerine maÃ§ maÃ§ bakacaklarÄ±na ve puan hesabÄ± yapmadÄ±klarÄ±na deÄŸinen AvcÄ±, "Son 2.5 yÄ±ldÄ±r ÅŸampiyonlukta ciddi bir ÅŸekilde devam ediyoruz . 33-34 hafta geÃ§en sene. Bu sezonunda Ã¶nce 2 sezonun lideri bu sezonda aÃ§Ä±k puan farkÄ±yla ligin lideri. Oyun kalitesi geliÅŸmiÅŸ oyuncu kalitesi deÄŸiÅŸmiÅŸ. Burada teknik taktik ve organizasyonla ilgili bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok, grup enerjimiz iyi bunu daha iyi yerlere Ã§ekmek, futbolda duygu seni baÅŸka yerlere Ã§eker. Futbolda iniÅŸler Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar olduÄŸunda bile bu duyguyla ve enerjiyle devam etmek en bÃ¼yÃ¼k hedeflerimizden bir tanesi. YukarÄ±ya doÄŸru sÄ±kÄ±ÅŸma var. BazÄ± takÄ±mlar oyunlarÄ±nÄ± geliÅŸtirebiliyor, ona gÃ¶re planlar yapabiliyor. Biz iyi bir takÄ±mÄ±z, oyuncu grubumuzun ve kulÃ¼bÃ¼n bize verdiÄŸi enerji de son derece iyi. Puan farkÄ± bugÃ¼nden hesaplanmaz. Ã–nÃ¼mÃ¼ze maÃ§ maÃ§ bakacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

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"ARDA YETENEKLÄ° BÄ°R OYUNCU"

Arda Turan iÃ§in de konuÅŸan AvcÄ±, "Arda zaten yetenekli bir oyuncu. Robinho iÃ§in sÃ¶ylediklerim onun iÃ§in de geÃ§erli. Performans bu iÅŸi belirliyor. Åžu anda Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. PerformansÄ±nÄ± yukarÄ± Ã§ekerek bu takÄ±ma Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸlayacaktÄ±r" dedi.

"ELÄ°A, ARDA, ADEBAYOR VE EMRE'NÄ°N KATILIMIYLA DAHA FARKLI OLACAK"

Sakat oyuncularÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±na deÄŸinen AvcÄ±, "Arda, Elia, Adebayor ve kaptan Emre de Ã¶zel oyuncular olmasÄ±na raÄŸmen maÃ§ anlamÄ±nda fazla performans alamadÄ±k. OnlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla daha farklÄ± olacaÄŸÄ±z. Bunu hayal ediyoruz" ifadelerini kullandÄ±. Â Â

"TRANSFERDE ANÄ° BÄ°R DURUM Ã‡IKARSA DEÄžERLENDÄ°RÄ°RÄ°Z"

Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da sÃ¼rekli devam ettiÄŸini belirten AvcÄ±, "Transferde ani geliÅŸmeler oluyor. Bizim Ã§ok Ã¶nceden de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var. An itibari ile ekstra bir durum Ã§Ä±karsa bunu deÄŸerlendirebiliriz ama mevkisel ve bÃ¶lgesel daÄŸÄ±lÄ±m son derece iyi duruyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â

"SERDAR KARÄ°YERLÄ° BÄ°R OYUNCU"

BaÅŸakÅŸehir'in yeni defans oyuncusu Serdar TaÅŸcÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yapÄ±lacak testlere gÃ¶re deÄŸerlendirileceÄŸini belirten AvcÄ±, "Bize gelen oyuncularÄ±n adaptasyon sÃ¼reci Ã§ok uzun olabiliyor. Ã‡ok net konu baÅŸlÄ±klarÄ± da var. Bu grubun enerjisi ve kulÃ¼p yapÄ±sÄ± nedeniyle oluyor. Serdar 32 yaÅŸÄ±nda ve kariyerinde Almanya Milli TakÄ±mÄ±, Stuttgart'Ä±n kaptanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ. Bayer MÃ¼nih'te yakÄ±n zamanda oynamÄ±ÅŸ, oyun planÄ±na uygun bir futbolcu. Testleri yapÄ±lacak ve ona gÃ¶re yararlanmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bunda kaybÄ±mÄ±z yok, Serdar'Ä±n buna ihtiyacÄ± var. Robinho ve Arda gibi onun da sahadaki performansÄ± geleceÄŸi belirleyecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

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