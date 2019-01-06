Abdullah AvcÄ±: Robinho transferinden mutluyuz

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSpor HaberleriAbdullah AvcÄ±: Robinho transferinden mutluyuz
GeriSpor Abdullah AvcÄ±: Robinho transferinden mutluyuz
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Spor Arena
06.01.2019 - 12:50, Son GÃ¼ncelleme:

Abdullah AvcÄ±: Robinho transferinden mutluyuz

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Abdullah AvcÄ±: Robinho transferinden mutluyuz

Medipol BaÅŸakÅŸehir Teknik DirektÃ¶r Abdullah AvcÄ±, Antalya'da basÄ±na aÃ§Ä±k yapÄ±lan ilk antrenmanda basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

TakÄ±mdaki eksik oyuncularla ilgili AvcÄ±, "Serdar TaÅŸÃ§Ä± aramÄ±za katÄ±lacak, transferi dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸti. Adebayor'un da gribal bir durumu var ve takÄ±ma yarÄ±ndan itibaren katÄ±lacak. Onun haricinde takÄ±m sahada ve hazÄ±r" diye konuÅŸtu.Â 

"ROBÄ°NHO TRANSFERÄ°NDEN MUTLUYUZ"
BaÅŸakÅŸehir'in yeni transferi Robinho'nun takÄ±ma katÄ±lmasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ mutlu olduÄŸunu dile getiren AvcÄ±, "Rakip sahada fazla oynayan Â teknik kapasitesi yÃ¼ksek oyunculardan kuruluyuz. Ä°lk yarÄ± itibariyle tÃ¼m istatistikler her ÅŸeyi iyi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶steriyor ama bir ÅŸey minimumda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Topa sahip olmayÄ± biraz daha artÄ±racaÄŸÄ±z. Ã–zellikle Ã§ok pozisyona girmemize raÄŸmen sonuÃ§landÄ±rmayla ilgili sorunumuz var. Robinho 2-3 mevkide bunu hayal ettirebiliyor. O nedenle Robinho transferi gerÃ§ekleÅŸtirildi. Hem kulÃ¼p hem biz bundan dolayÄ± son derece mutluyuz. Bundan sonra hayal edersin ama sonrasÄ±nÄ± oyuncunun performansÄ± sahada belirler. BugÃ¼nden itibaren bizimle beraber. Enerjisi Ã§ok yÃ¼ksek baÅŸladÄ±. UmarÄ±m aynÄ± ÅŸekilde oyuna da yansÄ±r" dedi.Â 

"MAÃ‡ MAÃ‡ BAKACAÄžIZ"
Ã–nlerine maÃ§ maÃ§ bakacaklarÄ±na ve puan hesabÄ± yapmadÄ±klarÄ±na deÄŸinen AvcÄ±, "Son 2.5 yÄ±ldÄ±r ÅŸampiyonlukta ciddi bir ÅŸekilde devam ediyoruz . 33-34 hafta geÃ§en sene. Bu sezonunda Ã¶nce 2 sezonun lideri bu sezonda aÃ§Ä±k puan farkÄ±yla ligin lideri. Oyun kalitesi geliÅŸmiÅŸ oyuncu kalitesi deÄŸiÅŸmiÅŸ. Burada teknik taktik ve organizasyonla ilgili bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok, grup enerjimiz iyi bunu daha iyi yerlere Ã§ekmek, futbolda duygu seni baÅŸka yerlere Ã§eker. Futbolda iniÅŸler Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar olduÄŸunda bile bu duyguyla ve enerjiyle devam etmek en bÃ¼yÃ¼k hedeflerimizden bir tanesi. YukarÄ±ya doÄŸru sÄ±kÄ±ÅŸma var. BazÄ± takÄ±mlar oyunlarÄ±nÄ± geliÅŸtirebiliyor, ona gÃ¶re planlar yapabiliyor. Biz iyi bir takÄ±mÄ±z, oyuncu grubumuzun ve kulÃ¼bÃ¼n bize verdiÄŸi enerji de son derece iyi. Puan farkÄ± bugÃ¼nden hesaplanmaz. Ã–nÃ¼mÃ¼ze maÃ§ maÃ§ bakacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

En Ã‡ok Oynanan Bahis
  • 220Sevilla - Atletico Madrid
    3
    2,5Üst
    1,95
    7083kez oynandÄ±
Hemen Oyna
MaÃ§ Sonucu Bahsini SeÃ§

"ARDA YETENEKLÄ° BÄ°R OYUNCU"
Arda Turan iÃ§in de konuÅŸan AvcÄ±, "Arda zaten yetenekli bir oyuncu. Robinho iÃ§in sÃ¶ylediklerim onun iÃ§in de geÃ§erli. Performans bu iÅŸi belirliyor. Åžu anda Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. PerformansÄ±nÄ± yukarÄ± Ã§ekerek bu takÄ±ma Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸlayacaktÄ±r" dedi.

"ELÄ°A, ARDA, ADEBAYOR VE EMRE'NÄ°N KATILIMIYLA DAHA FARKLI OLACAK"
Sakat oyuncularÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±na deÄŸinen AvcÄ±, "Arda, Elia, Adebayor ve kaptan Emre de Ã¶zel oyuncular olmasÄ±na raÄŸmen maÃ§ anlamÄ±nda fazla performans alamadÄ±k. OnlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla daha farklÄ± olacaÄŸÄ±z. Bunu hayal ediyoruz" ifadelerini kullandÄ±. Â Â 

"TRANSFERDE ANÄ° BÄ°R DURUM Ã‡IKARSA DEÄžERLENDÄ°RÄ°RÄ°Z"
Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da sÃ¼rekli devam ettiÄŸini belirten AvcÄ±, "Transferde ani geliÅŸmeler oluyor. Bizim Ã§ok Ã¶nceden de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var. An itibari ile ekstra bir durum Ã§Ä±karsa bunu deÄŸerlendirebiliriz ama mevkisel ve bÃ¶lgesel daÄŸÄ±lÄ±m son derece iyi duruyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â 

"SERDAR KARÄ°YERLÄ° BÄ°R OYUNCU"
BaÅŸakÅŸehir'in yeni defans oyuncusu Serdar TaÅŸcÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yapÄ±lacak testlere gÃ¶re deÄŸerlendirileceÄŸini belirten AvcÄ±, "Bize gelen oyuncularÄ±n adaptasyon sÃ¼reci Ã§ok uzun olabiliyor. Ã‡ok net konu baÅŸlÄ±klarÄ± da var. Bu grubun enerjisi ve kulÃ¼p yapÄ±sÄ± nedeniyle oluyor. Serdar 32 yaÅŸÄ±nda ve kariyerinde Almanya Milli TakÄ±mÄ±, Stuttgart'Ä±n kaptanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ. Bayer MÃ¼nih'te yakÄ±n zamanda oynamÄ±ÅŸ, oyun planÄ±na uygun bir futbolcu. Testleri yapÄ±lacak ve ona gÃ¶re yararlanmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bunda kaybÄ±mÄ±z yok, Serdar'Ä±n buna ihtiyacÄ± var. Robinho ve Arda gibi onun da sahadaki performansÄ± geleceÄŸi belirleyecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

GÃ¼nÃ¼n en popÃ¼ler iddaa tercihlerini incelemek iÃ§inÂ buraya tÄ±klayÄ±n!

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Bayram BektaÅŸ: 'Åžu an transferimiz kapalÄ±, buraya gelmeden Ã¶nce aÃ§Ä±lma sÃ¶zÃ¼ aldÄ±k'

GÃ¶ztepe'de Emre iddiasÄ±

Abdullah AvcÄ±: Robinho transferinden mutluyuz

Sivasspor'da 3 futbolcu kadro dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±!