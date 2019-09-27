Abdullah Avcı oyununu değiştiriyor!
Beşiktaş'ta takımı, Trabzonspor maçına konsantre etmeye çalışan Abdullah Avcı, pazar günkü mücadele öncesi tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Oyun planını da değiştiren Avcı, rakibin ağır savunmasının arkasına atılacak toplarla gol bulmayı hedefliyor
Sahadaki kötü sonuçların yanı sıra Başkan Fikret Orman ve yönetiminin sıkıntılı bir süreç geçirdiği dönemde Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, takımını Trabzonspor’la deplasmanda oynanacak maça konsantre etmeye çalışıyor. Dünkü idman öncesi basın mensuplarıyla selamlaşan tecrübeli hoca, Başkan Fikret Orman’la ilgili sorular gelince, “Ben idmana geri dönüyorum” diyerek, oradan ayrıldı.
Pasa dayalı oyun yerine dikine...
Burak Yılmaz’ın geri dönmesiyle birlikte gol yollarındaki sıkıntının aşılacağını düşünen Avcı, zorlu karşılaşma öncesi tüm planlarını galibiyet üzerine yapmış durumda. Fanatik'te yer alan habere göre; Pasa dayalı, az pozisyon bulan ve kolay gol yiyen sistemini değiştirme kararı alan Avcı, bu kez dikine oynayacak ve direkt rakip kaleye gitmenin yollarını arayacak.
Baskı hep olacak
Bu doğrultuda tecrübeli hocanın Burak’ın ve yaratıcı orta saha oyuncularının yeteneklerinden yararlanarak, Trabzon’un ağır savunmasının arkasına atılacak olan toplarla gol ya da goller bulmayı planlıyor. Orta sahada sürekli baskıyı yüksek tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, takımıyla da sürekli toplantılar yapıp, alınacak bir galibiyetin kendileri adına 3 puandan çok daha fazlası olacağını ifade ediyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle