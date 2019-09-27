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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.09.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı oyununu değiştiriyor!

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Beşiktaş'ta takımı, Trabzonspor maçına konsantre etmeye çalışan Abdullah Avcı, pazar günkü mücadele öncesi tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Oyun planını da değiştiren Avcı, rakibin ağır savunmasının arkasına atılacak toplarla gol bulmayı hedefliyor

Sahadaki kötü sonuçların yanı sıra Başkan Fikret Orman ve yönetiminin sıkıntılı bir süreç geçirdiği dönemde Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, takımını Trabzonspor’la deplasmanda oynanacak maça konsantre etmeye çalışıyor. Dünkü idman öncesi basın mensuplarıyla selamlaşan tecrübeli hoca, Başkan Fikret Orman’la ilgili sorular gelince, “Ben idmana geri dönüyorum” diyerek, oradan ayrıldı.

Pasa dayalı oyun yerine dikine...

Burak Yılmaz’ın geri dönmesiyle birlikte gol yollarındaki sıkıntının aşılacağını düşünen Avcı, zorlu karşılaşma öncesi tüm planlarını galibiyet üzerine yapmış durumda. Fanatik'te yer alan habere göre; Pasa dayalı, az pozisyon bulan ve kolay gol yiyen sistemini değiştirme kararı alan Avcı, bu kez dikine oynayacak ve direkt rakip kaleye gitmenin yollarını arayacak.

Baskı hep olacak

Bu doğrultuda tecrübeli hocanın Burak’ın ve yaratıcı orta saha oyuncularının yeteneklerinden yararlanarak, Trabzon’un ağır savunmasının arkasına atılacak olan toplarla gol ya da goller bulmayı planlıyor. Orta sahada sürekli baskıyı yüksek tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, takımıyla da sürekli toplantılar yapıp, alınacak bir galibiyetin kendileri adına 3 puandan çok daha fazlası olacağını ifade ediyor.

Abdullah Avcı oyununu değiştiriyor

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