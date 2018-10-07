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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.10.2018 - 21:12, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: ''Maç arada geçti''

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Abdullah Avcı: ''Maç arada geçti''

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadelenin arada geçtiğini dile getirdi.

Abdullah Avcı, ''Maçtan önce Fenerbahçe takımı özellikle son 1,5 maçı diyelim, Rize ve Avrupa maçında bir sistem değişikliğine gittiler. Oynarken 3'lü karşılarken 5'li, biz hem 3'lü, 4'lü ile nasıl oynayacağımıza çalıştık. Oyunda baktığınızda 4'lü başladılar, bizim temel felsefelerimizden biri top rakipteyken baskı yapmak. Direk oyun oynamak ve ikinci topları almaktı. Rakibe ilk yarıda 2 pozisyon verdik. Baskıyı Mossoro yapıyorsa diğer iç oyuncumuzun da yapması lazım. Yüzde 60-65 topa sahip oluruz diyorduk, bugün ilk yarıda yüzde 61'di. Oyun organizasyonlarını sağlıklı kurduk. Hızlandırmak ve atak sonuçlandırmak gerekiyor, burada düşük performans sergiledik. Pozisyonlarımız var, rakibin de var ama bütününde neye bakabiliriz. Fenerbahçe deplasman, kazanabilirdik, oyunun içinde onların da pozisyonu var. Kaybedebilirdik. Mossoro'ya daha fazla yardımcı olmamız gerekiyor, en çok koşan oyuncuydu. 6-7 oyuncumuz takım oyununu oynarsa, 3-4 oyuncuda düşüklük olursa bu tüm takımı etkiliyor. Kazanmadık, kaybetmedik arada bir maçtı. Onun için her iki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik etmek gerek'' dedi.

''VAR İLK DEFA BOZULDU BU DA BİZİM BAŞIMIZA GELDİ''
Abdullah Avcı, Elia'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile ilgili olarak, ''Benim kulübeden bunu görmem mümkün değil. VAR sistemi o arada bozulmuş bu ilk defa oldu sanırım, bu da bizim başımıza geldi. Pozisyon ofsayt değil gibi gözüküyor. Bunlar oyunun içinde olabiliyor. O bölümde bize gelmesi şanssızlık herhalde. Yapacak bir şey yok, bir şey diyemiyorum'' diye konuştu.

''BİREYSEL PERFORMANSLAR VE SAKATLIKLARLA 8 HAFTALIK SÜRECİ GEÇİRDİK''
8 haftalık sürecin geride kaldığını ifade eden Avcı, ''İkinci milli takım arasına giriyoruz. Kadro derinliğimiz var ama bugün 8 haftalık süreçte takım kaptanımız Emre Belözğlu'ndan 1,5 maç faydalanabildik. Arda 8 maç cezalıydı, Clichy 4 maç cezalıydı, Elia, Costa sakattı. Bireysel performanslar ve sakatlıklarla 8 haftalık süreci geçirdik. Buna rağmen ligin yukarısında sistemimiz sayesinde durabiliyoruz'' şeklinde konuştu.

''YÜZ SENELİK KULÜPLERLE YARIŞABİLMEK HARİKA BİR DUYGU''
Abdullah Avcı, 2 sene önce 33 hafta, geçen sene de 34 hafta şampiyonluk yarışının içinde olduklarını kaydederek, ''8 haftayı sıkıntılarla geçirdik, kaliteyi ve hızı yükselttiğimizde geçen sene de bunu açıklamıştım, bizim için harika bir duygu, bu yarışın içinde olabilmek. Bunu hakediyoruz. Eksiklerimiz var mıdır, vardır. Fenerbahçe'yi bugünü ile değerlendirmemek gerek. Yüz senelik kulüplerle yarışabilmek harika bir duygu. Sonuna kadar bunun içinde olmak asıl hedeflerimizden bir tanesi'' dedi.

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