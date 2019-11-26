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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
26.11.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı ligi düşünüyor

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Süper Lig’de son 6 maçtan 16 puan çıkartarak şampiyonluk yarışında oldukça iddialı duruma gelen ve fikstür avantajını da ele geçiren Beşiktaş, tamamen lige odaklanmış durumda.

Tüm planlarını, ligde devre arasına kadar kalan 5 maçı da kazanmak üzerine yapan teknik direktör Abdullah Avcı da, herhangi bir sakatlık yaşanmaması için Avrupa Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası maçlarına yedek oyuncularla çıkmaya devam edecek. Avcı, Beşiktaş’ın Avrupa kupaları tarihinin en kötü dönemini geçirmesine ve sıfır çekme ihtimaline karşın lig şampiyonluğu çok çok daha önemli olduğu için bu kararından vazgeçmeyi düşünmüyor.

Beşiktaş’ta gözler gençlerde
Beşiktaş’ta gözler gençlerde

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda İstanbul’da perşembe akşamı Slovan Bratislava karşısında genç oyunculardan takviyeli yedek kadroyu oynatacak olan Avcı, defans hattını Necip-Vida-Roco ve Caner’den oluşturacak. Orta ikilide, altyapıdan yetişen ve bu sezon ilk kez Braga maçlarında sahne alan Kartal Kayra Yılmaz ile birlikte Oğuzhan’ın görev alması bekleniyor. Hücum hattında Boyd-Güven-N’Koudou ve Umut Nayir gibi seçenekleri olan tecrübeli teknik adam, bu dört oyuncuyu da aynı anda sahaya sürecek. Kanatlarda Boyd ve N’Koudou, forvette de Umut Nayir ve Güven Yalçın Beşiktaş’ın S.Bratislava karşısındaki hücum gücü olacak. Bu arada Avcı’nın kalede Karius’un yerine genç eldiven Utku Yuvakuran’a şans vermesi ihtimaller dahilinde.

Beşiktaş’ın S.Bratislava karşısındaki tahmini 11’i; Karius (Utku), Necip, Vida, Roco, Caner, Kartal, Oğuzhan, Boyd, N’Koudou, Güven ve Umut Nayir şeklinde.

Abdullah Avcı ligi düşünüyor

Abdullah Avcı ligi düşünüyor

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