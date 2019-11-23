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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.11.2019 - 22:38, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: Konyaspor ile maç oynamak zor

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Abdullah Avcı: Konyaspor ile maç oynamak zor

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam şu açıklamaları yaptı: 

Bundan evvel çalıştığım takımda da ligin en az gol yiyen takımıydık. Maç kazandıkça özgüven ve takım enerjisi yukarı çıkıyor. Konyaspor zor bir rakip. Konyaspor ile maç oynamak zor. Ligde birçok takımla karşılaşıyoruz ama taktiksel anlamda en fazla planı olan takımlardan biri. 6 maçlık süreçte tek gol yedik. Milli aradan döndükten sonra oyunlara dönmek kolay olmayabiliyor ama güzel galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Ljajic, 2. yarıda çok önemli işler yaptı. Onu hep gol ve asistle değerlendiriyoruz ama onun katkısı bundan daha farklı. Soyunma odasındaki enerji çok iyi, umarım böyle devam eder.

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