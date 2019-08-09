Abdullah Avcı'dan sakatlık ve Orhan Ak açıklaması

Avcı'nın sözlerinden satırbaşları şöyle;

- İmza töreni üzerinden tam 2 ay geçti. O gün söylemiştim, şerefiyle oynayıp, hakkıyla kazanmayı benimseyen bir hoca olarak çalışacağım. Göreve geldiğimiz günden itibaren Ümraniye'de düzenlemeler yaptık. Oyuncularım değişime hızlıca uyum sağlamaya çalışıyor.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

- Gökhan Gönül'ün maçta eli çatladı, Burak Yılmaz'ın maçta ayağı çatladı. Bunlar maçta olan şeyler. Atiba burada uzun süredir olan bir oyuncu, kasık sakatlığını biliyorsunuz. Atiba ve Medel turnuva oynadı. Medel'in maç trafiği çok yoğundu. Kendisi ağrı eşiği yüksek bir futbolcu, oynamak istedi oynatmadım. Abartıldığı kadar bir sakatlık yok. Bunu net olarak söyleyebilirim. Burak ve Karisu hariç pazartesi itibariyle tam takım olacağız.

YENİ TRANSFER RUİZ

- Geldiğim günden bu yana ilk istediğim transfer sol ayaklı bir stoperdi. Victor Ruiz uluslararası bir oyuncu, İspanya'da yetişmiş pas oyununu bilen bir futbolcu. Bize katkısı çok fazla olacak.

ABDULLAH AVCI'YI KIZDIRAN SORU

(Orhan Ak sorusu): Ben Beşiktaş'ın profesyonel bir çalışanıyım ve her çalışandan da maksimum verim almaya çalışıyorum. Orhan Ak da bunlardan birisi. Elimden geldiğince ondan faydalanmaya çalışıyorum. 3 antrenörüm var, ikisi kulübede olacak. Dönüşümlü olarak 2 yardımcım kulübede, 1 yardımcım tribünde olacak. Maçlara göre bunlar değişecek. Bu sorulardan ziyade, 4-3-3 mü oynayacaksınız, önde baskı mı yapacaksınız şeklinde sorular beklerdim. Orhan Ak konusunda şunu tekrar ediyorum. Ben herkesten maksimum verim almaya çalışan biriyim. Saha içinde kalacağım"

GENÇ FUTBOLCULARA MÜJDE

Riva kampında 31 oyuncu vardı. 10 tanesi altyapıdan, 2 tanesi de kaleci. Beşiktaş teknik direktörü olduğumda altyapıyla da toplantı yaptım. Onların raporu ve bizim tanıdıklarımız doğrultusunda isimler vardı. Bu sezon altyapıdan 3-4 oyuncuya A Takım kadrosunda yer vermek istiyoruz. Muhayer, Erdem ve Kartal bu sezon bizimle olacaklar.

Ayrıntılar birazdan...