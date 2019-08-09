Abdullah Avcı'dan sakatlık ve Orhan Ak açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAbdullah Avcı'dan sakatlık ve Orhan Ak açıklaması
GeriFutbol Abdullah Avcı'dan sakatlık ve Orhan Ak açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
09.08.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı'dan sakatlık ve Orhan Ak açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın sözlerinden satırbaşları şöyle;

- İmza töreni üzerinden tam 2 ay geçti. O gün söylemiştim, şerefiyle oynayıp, hakkıyla kazanmayı benimseyen bir hoca olarak çalışacağım. Göreve geldiğimiz günden itibaren Ümraniye'de düzenlemeler yaptık. Oyuncularım değişime hızlıca uyum sağlamaya çalışıyor.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

- Gökhan Gönül'ün maçta eli çatladı, Burak Yılmaz'ın maçta ayağı çatladı. Bunlar maçta olan şeyler. Atiba burada uzun süredir olan bir oyuncu, kasık sakatlığını biliyorsunuz. Atiba ve Medel turnuva oynadı. Medel'in maç trafiği çok yoğundu. Kendisi ağrı eşiği yüksek bir futbolcu, oynamak istedi oynatmadım. Abartıldığı kadar bir sakatlık yok. Bunu net olarak söyleyebilirim. Burak ve Karisu hariç pazartesi itibariyle tam takım olacağız.

YENİ TRANSFER RUİZ

- Geldiğim günden bu yana ilk istediğim transfer sol ayaklı bir stoperdi. Victor Ruiz uluslararası bir oyuncu, İspanya'da yetişmiş pas oyununu bilen bir futbolcu. Bize katkısı çok fazla olacak.

ABDULLAH AVCI'YI KIZDIRAN SORU

(Orhan Ak sorusu): Ben Beşiktaş'ın profesyonel bir çalışanıyım ve her çalışandan da maksimum verim almaya çalışıyorum. Orhan Ak da bunlardan birisi. Elimden geldiğince ondan faydalanmaya çalışıyorum. 3 antrenörüm var, ikisi kulübede olacak. Dönüşümlü olarak 2 yardımcım kulübede, 1 yardımcım tribünde olacak. Maçlara göre bunlar değişecek. Bu sorulardan ziyade, 4-3-3 mü oynayacaksınız, önde baskı mı yapacaksınız şeklinde sorular beklerdim. Orhan Ak konusunda şunu tekrar ediyorum. Ben herkesten maksimum verim almaya çalışan biriyim. Saha içinde kalacağım"

GENÇ FUTBOLCULARA MÜJDE

Riva kampında 31 oyuncu vardı. 10 tanesi altyapıdan, 2 tanesi de kaleci. Beşiktaş teknik direktörü olduğumda altyapıyla da toplantı yaptım. Onların raporu ve bizim tanıdıklarımız doğrultusunda isimler vardı. Bu sezon altyapıdan 3-4 oyuncuya A Takım kadrosunda yer vermek istiyoruz. Muhayer, Erdem ve Kartal bu sezon bizimle olacaklar.

Ayrıntılar birazdan...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son Dakika: Fenerbahçe'de Ahmed Musa sesleri! Çılgın teklif... | Transfer Haberleri
Abdullah Avcı'dan sakatlık ve Orhan Ak açıklaması
Birkan Batuk, Beşiktaş yolcusu! | Transfer haberleri...
Emre Belözoğlu Ozan Tufan'ın peşini bırakmıyor! Bugün...