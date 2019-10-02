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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.10.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı konuştu! Fikret Orman salonda...

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Abdullah Avcı konuştu! Fikret Orman salonda...

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolverhampton maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

İlk maçta oyun olarak da skor olarak da iyi değildik. Ama hayat her gün yeni fırsatlar sunuyor. Oynayacağımız takım Premier Lig takımı. Geçen sene çıkış yapmış bu sene inişli çıkışı bir grafik çizen takım. Geçen sene 3-5-2 oynadı ve bu sene 3-4-3 oynuyor. Biraz evvel analizden çıktık. Pratiğini de uygulayacağız birazdan idmanda. Yarın taraftarımızın desteğiyle iyi bir akşam olacağına inanıyoruz. Hazırlık maçı oynamadan, lig maçı oynayan oyuncularımız var. Burak gibi mesela... Onların son durumuna bakacağız. Ruiz'e de bakacağız ama hafta sonuna düzelecek gibi duruyor. 3-4 değişen isim kadroda yarın mutlaka olacaktır.

Performansları takım üzerinden, oyun üzerinden sorguluyoruz. 7 müsabaka hiç memnun olmadığımız durumlar var. Benim oynattığım oyun ya da diziliş... Bilmem farkettiniz mi bazı maçları eski sistemle oynadık. Bu maçlarda 11 gol yedik. Dünya futbolu bir sistem üzerinden değil oyun içinde sistemler var. Esneklik gösterdiğim durumlar var. Sancılı bir süreç ama ben düzeleceğine inanıyorum. Alacağımız bir galibiyetle o enerjiyi tekrar yukarıya çekeceğiz.

KARAR VERDİKTEN SONRA BİR KEZ GÖRÜŞTÜK

Fikret Orman kararı verdikten sonra bir kez görüştük. Biz Beşiktaş'a saha içinde alacağımız sonuçlarla yardım etmek istiyoruz. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Şu anki durumumuzla ilgili tüm oyuncularımızla görüşüyoruz. Bire bir görüşmelerimiz oluyor. Üst üste iki maç kazanmak büyük camialarda durumu farklı noktaya çekiyor. Dünden itibaren havanın olumluya geçtiğini görüyoruz. Yansımalarını yarın alırız umarım. İletişim bu işin en önemli etkenlerinden bir tanesidir. 2 maç kazanmak üst üste büyük camialarda duyguyu başka yere de çekebiliyor. Dünden itibaren havanın daha olumluya geçtiğini görüyoruz. Umarım sahaya olumlu yansır.

HAKİKATEN ÇOK OLDU

Ben hiç bireysel oyuncu üzerinden gitmedim, bireysel hataları sayarsan Karius'u da sayarsın, Caner'i de sayarsın, Atiba'yı da sayarsın, beni de sayarsın. Bu ülkede 5 senede 5 farklı oyun kurgusu oynatan bir teknik adamım.Çok mu oldu 6 haftada? Hakikaten çok oldu. Maça başlıyorsun, kırmızı kart, penaltı gol. Çok da fazla telaffuz etmek istemiyorum. 14 gol olmaz. Kendimi, takımı, bireysel olarak sorguluyoruz.

 

Fikret Orman, Wolverhampton maçı öncesinde Abdullah Avcı'nın basın toplantısı düzenlediği salona geldi.

 

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