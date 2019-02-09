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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.02.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: "Kaybettiğimiz bir şey yok"

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Abdullah Avcı: "Kaybettiğimiz bir şey yok"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Kaybetmedik, kazanabilirdik. Şampiyonluk yarışında inişler, çıkışlar olacaktır. Avantajlarımız var. Cebimiz dolu. Kaybettiğimiz bir şey yok” dedi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Erzurumpor ligin dibinde olmasına rağmen en dirençli, kaybettiğin de bile iyi oyun ortaya koyan bir takım. Ciddi takımlara karşı puan almış bir takım. Duran toplarda etkili olduklarını biliyorduk. Çok ciddi bir şekilde hazırlandık. İlk 15-20 dakikada doğru organizasyonları yaptık. Duran toptan kendi kaleleri attığı golle öne geçtik. Bazen oyun içinde talihsizlik yaşabiliyorsunuz. Epureanu’nun sakatlığı vardı, son anda karar verdik. Clichy’nin sakatlanması o andaki oyun dengelerimizi değiştirdi. Oyunda güven kaybı, doğru pozisyon almamak gibi ilk devre sonuna kadar parça parça yaşadık, rakip ortak oldu. İkinci yarı ufak tefek değişiklik yaptık. İki pozisyonumuz vardı. Bunları atabilseydik oyunu çevirebilirdik. Oyunun içinde kopmalar oldu. Yarı sahada faul yapmayın dedik. Taç çizgisi kenarında duran toptan gol yedik. Sonrasında zihinsel kayıplar oldu. Oyunu kaybedebilirdik. Tekrar oyuna girmeye çalıştık. Rakip bizden daha fazla mesafe kat etti. Biz rakipten daha fazla faul yaptık. Oyunun 1-1’den sonra kısa kısa zihinsel dağılmalar sonucunda oyunu kaybetme olabilirdi. Bugün 1 puan aldık, kazanmamız gerek bir maçtı. Rakibin de yaptığı mücadeleye saygı göstermek lazım. Kaybetmedik, kazanabilirdik. Şampiyonluk yarışında inişler, çıkışlar olacaktır. Avantajlarımız var. Cebimiz dolu. Kaybettiğimiz bir şey yok. Rakibi yaptıkları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışının uzun bir süre olduğunu, 21 haftaya nasıl geldiyseler, bundan sonrada aynı şekilde devam edeceklerini söyledi.

Yabancı kuralı hakkında görüşlerini de belirten Avcı, asıl sorunun yerli, yabancı rekabetinin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Geal Clichy’nin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Abdullah Avcı, Clichy’nin iç yan bağlarında bir sorun olduğunu, yarın MR çekileceğini açıkladı.

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