Abdullah Avcı kararını verdi! Quaresma...
Spor Toto Süper Lig'de uzun yıllar Medipol Başakşehir'i çalıştıran ve bu sene Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, takımla ilgili kararlar almaya başladı. Avcı, siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ile ilgili net kararını verdi.
Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı takımla ilgili kararlar almaya başladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a transfer listesini ileten Avcı, eldeki oyuncular ile ilgili görüşlerini paylaştı.
Buna göre deneyimli teknik adam, siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ile ilgili net ifadeler kullandı.
''OYUN TARZIMA UYMUYOR GİDEBİLİR''
Abdullah Avcı, Ricardo Quaresma'nın oyun tarzına uymadığını ve yolların ayrılabileceğini yönetime bildirdi.
Beşiktaş'ın bu hamleden sonra nasıl bir politika izleyeceği merak ediliyor.
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