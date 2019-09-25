Abdullah Avcı ile yollar ayrılırsa ilk aday Sergen Yalçın
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın görevi bırakma kararı sonrası gözler Abdullah Avcı'ya çevrildi. Orman, tecrübeli teknik adamla yaptığı görüşmede takımın başına kalması yönünde bir tavsiyede bulundu. Öte yandan olası bir ayrılıkta camianın adayı da belli; Sergen Yalçın...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’nın dün yaptığı basın toplantısında görevi bırakmasının ardından gözler teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibine çevrildi.
Dün yaptığı basın toplantısıyla birlikte Beşiktaş’taki sürecini tamamladığını açıklayan Fikret Orman’nın görevi bırakma kararı sonrası gözler lige beklenen başlangıcı yapamayan Kartal'ın hocası Abdullah Avcı’ya çevrildi.
Başkan Orman'ın, Avcı'ya takımın başında kalması yönünde tavsiyede bulunduğu belirtilirken, yeni yönetimin bu konudaki kararı şimdiden merak konusu.
Olası istifada ilk aday Sergen Yalçın
Beşiktaş’ta yaşanacak olası teknik direktör boşluğunda takımın başına gelmesi beklenen ilk isim Sergen Yalçın. Taraftarın Başakşehir karşılaşmasında ismini haykırdığı Yalçın, olası bir ayrılıkta teknik direktörlük koltuğu için en büyük aday olarak göze çarpıyor.
Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor’un başında çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle