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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.11.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı ideal 11'ini buldu!

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Abdullah Avcı ideal 11'ini buldu!

Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ın bu karşılaşmadaki ilk 11'inin, ezberlenecek bir ilk 11 olma ihtimali oldukça yüksek.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Sakatlıklar ve formsuzluklar yüzünden 11 maçta 11 farklı kadro ile sahaya çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, Konyaspor maçında 12. farklı kadroyu sahaya sürecek. Ancak bu kadronun sonraki haftalar için Beşiktaş'ın ezberlenecek 11'i olma ihtimali oldukça yüksek.

Savunmada Vida-Ruiz, orta sahada Atiba-Elneny ve hücum hattında Burak-Diaby ile takım iskeletini oluşturan Avcı, bu 6 oyuncudan kolay kolay vazgeçmeyi düşünmüyor.

Geriye kalan 4 oyuncuyu da büyük oranda belirleyen tecrübeli teknik adam, sağ bekte Gökhan Gönül'ü, sol açıkta Ljajic'i sürekli olarak 11'e yazarken, sol bek ve sağ kanat için ise 4 isim arasında tercih yapacak.

Son haftalarda yüksek form grafiği yakalayan Rebocho, sol bekte Caner ile kıyasıya bir mücadele içinde ve Konyaspor deplasmanında Avcı'nın yine kendisine şans vermesi bekleniyor.

Sağ kanatta ise sezon başından bu yana Lens, Boyd, Diaby ve NKoudou'yu değerlendiren Avcı; Boyd ve Lensistediği verimi alamadığı için NKoudou'yu 11'in değişmez oyuncusu yapacak.

Konya deplasmanında hücum hattını NKoudou, Diaby ve Ljajic'ten oluşturacak olan Avcı, Beşiktaş'ı kalan haftalarda ezberlenecek bir 11 ile sahaya çıkarma amacında. Deneyimli teknik adamın bu 11'i ise Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, NKoudou, Diaby, Ljajic ve Burak Yımaz şeklinde.

SONUÇ ODAKLI FUTBOLA DEVAM

Tecrübeli teknik direktör, sakatlıklar ve çok büyük form düşüklüğü olmadığı sürece bu 11i çok fazla değiştirmeyecek. Avcı, oyun sistemi olarak da son haftalarda başarıyı getiren doğrudan sonuç odaklı futbola devam edecek.

Abdullah Avcı ideal 11ini buldu

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