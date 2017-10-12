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Abdullah Avcı için flaş açıklama! Milli Takım...

Medipol Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, milli takımın başına teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın geleceği yönündeki haberler hakkında açıklamada bulundu.

Hürriyet Haber
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Medipol Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, Radyospor’a konuştu. Tüm kulvarlarda başarılı olmak istediklerini ifade eden Saral, teknik direktörleri Abdullah Avcı’nın Türkiye Milli Futbol Takımı’nın başına geçeceği şeklinde çıkan haberlere de açıklık getirdi. Saral’ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"TÜM KULVARLARDA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ"
Bu sene Avrupa maceramız var. Tüm kulvarlarda da bu yarışı sürdüreceğiz. Son maçta kazandık ve milli ara geldi. Alanyaspor ile bu hafta oynayacağız. Rakibimiz moralli. Ligde her maçın farklı bir hikayesi var. Bizim de kazanmaya ihtiyacımız var, bu yüzden de galip gelen taraf olmak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. (Fanatik)

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