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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı için bonservis iddiası! Beşiktaş-Başakşehir...

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Abdullah Avcı için bonservis iddiası! Beşiktaş-Başakşehir...

Medipol Başakşehir’in Abdullah Avcı için yaptığı "Resmi bir teklif almadık" açıklaması, Beşiktaş cephesinde "Bu iş bedavaya olmaz demek istiyorlar anlaşılan. Hoca için bonservis istiyorlar" şeklinde yorumlandı. Beşiktaş, turuncu lacivertli kulübün zorluk çıkarması halinde alternatif isimler olan Tayfun Korkut ve Sergen Yalçın'a yönelecek. 

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Abdullah Avcı için Başakşehir kulübü dün resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

"Teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımızın farklı kulüplere transfer olacağı iddia edilmektedir. Kulübümüze yurt içinden herhangi bir resmi teklif gelmemiştir" ifadelerinin yer aldığı açıklama, Beşiktaş cephesinde "Bu iş bedavaya olmaz demek istiyorlar anlaşılan. Hoca için bonservis istiyorlar" şeklinde değerlendirildi.

Başkan Orman ve yönetimin teknik direktör konusunu hafta sonuna kadar çözüme kavuşturmayı hedeflediği öğrenildi. Yönetim, yeni sezon transferlerine hocasız başlamak istemiyor.

ALTERNATİFLER KORKUT-YALÇIN!

Siyah-beyazlılar 1 numaralı hoca adayı olan Avcı için Başakşehir'in zorluk çıkarması halinde alternatiflere yönelecek. Acil olarak teknik direktör meselesini çözmek isteyen yönetim, ilk olarak Tayfun Korkut ile masaya oturacak.

Son olarak Stuttgart'ı çalıştıran genç teknik adam, Ekim ayından bu yana boşta. Diğer alternatif ise taraftarın sevgilisi durumunda olan Sergen Yalçın.

Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan Yalçın, Alanya ile sözleşme yenilemedi.

Beşiktaş’ın istediği Charles Kabore’nin harika golü;


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Abdullah Avcı için bonservis iddiası Beşiktaş-Başakşehir...
 

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