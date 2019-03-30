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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
30.03.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı gelişmesi! Beşiktaş...

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Abdullah Avcı gelişmesi! Beşiktaş...

Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş, A Milli Takım ile anlaşıp işbaşı da yapınca gözler doğal olarak yeni sezondaki teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

Gündemin ilk sırasında ise bilindiği gibi Başakşehir ile şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Abdullah Avcı’nın adı yazıyor. Buna göre Beşiktaş, aracılar vasıtasıyla tam 2 kez Avcı’nın kapısını çaldı ve görüşmek istedi.

 Nazikçe geri çevirdi

Ancak ekibinin ligdeki konumunu dikkate alan Avcı, gelen teklifleri nazik bir şekilde geri çevirdi. Süper Lig’in liderinin başarılı teknik adamı, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde ise bu süreç ile görüşlerini paylaştı. Şu an için sadece şampiyonluk mücadelesine konsantre olduğunun ve başka bir şey düşünemeyeceğinin altını önemle çizen Abdullah Avcı, özetle şu cümleleri kurdu:

‘Paralar zamanında yatıyor’

“Gelen her teklif ya da benimle çalışma düşüncesi elbette gurur verici. Ancak şu an için tek düşüncem bu sezon içinde bulunduğumuz yarış. Şampiyon olmayı ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeyi çok istiyorum. O atmosferi görmek, neler yapabileceğimizi hep birlikte test etmek en büyük arzum. Çünkü bu takımı ben kurdum ve böyle bir arenada olmak en doğal hakkım. Ayrıca Başakşehir’de her şey ideal bir kulüp düzeninde işliyor, paralar zamanında yatıyor, en deneyimlisinden en gencine uyum içerisindeyiz.”

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