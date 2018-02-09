Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye fark attı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriAbdullah Avcı Fenerbahçe'ye fark attı
Futbol Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye fark attı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: "Yenilmez" teknik adamların mücadelesi!

Futbol
09.02.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye fark attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

“Fenerbahçe’yi yenersek psikolojik üstünlüğü alırız” diyen Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı, bu kritik maç öncesi favori konumda. Çünkü neredeyse tüm rakamlarda Fenerbahçe’ye fark atmış durumda...

Ara transferde Arda Turan ve Bajic gfibi iki flaş transfere imza attırıp zirve iddiasını güçlendiren Başakşehir’in, Fenerbahçe karşısında favori gösterilmesi şaşırtıcı değil. Çünkü Turuncu- Lacivertliler, hem son yıllarda rakibine karşı elde ettiği üstünlükle hem de bu sezon ortaya koyduğu saha içi istatistikleriyle Fenerbahçe’nin oldukça önünde. İşte o rakamlar

İÇ SAHADA 31 MAÇ!

Başakşehir, iç sahada 31 maçtır yenilgi yüzü görmedi ve son 6 maçını kazandı. Bu, Başakşehir’in Süper Lig tarihindeki en uzun iç saha serisi olmakla birlikte, Süper Lig’de iç sahada halen devam eden en uzun ikinci serisi.

HEPSİNDE FARKLI

Fenerbahçe bu sezon ligde en fazla gole sebep olan hata (8) yapan takım durumundayken Başakşehir ise bu alanda 5 hatayla ligin 3. sırasında. İstanbul ekibi topla oyun istatistiğinde ligin zirvesinde yer alırken Fenerbahçe rakibini 4. sıradan takip ediyor. Maç başına 549.8 pas yaparak bu rakamda da ilk sırada olan Avcı’nın takımı, Fenerbahçe’nin çok önünde.

VOLKAN’INİŞİ ÇOK ZOR!

Rakip analizine en çok önem veren hocaların başında gelen Abdullah Avcı’nın planlarını Volkan Demirel üzerinden yaptığı da gelen haberler arasında. Tecrübeli hocayı bu plana iten sebep ise Volkan’ın ceza alanı içinden atılan şutlardaki kötü istatistiği. Kalesine genelde 41 şut gelen Volkan, 25 kurtarış yaptı, 16’sı golle sonuçlandı. Ceza sahası içinden ise 23 şut gören Volkan, yalnızca 11’ini kurtarırken 12 gol yedi. Buna karşılık Başakşehir ise her 2.65 isabetli şuttan 1 gol çıkartıyor. Yani Volkan Demirel’i sıkıntılı bir maç bekliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Doodle ile hatırlatılan 2018 Kış Olimpiyatları bugün başlıyor - Hangi kanalda yayınlanacak?

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Karabükspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sen neymişsin İsmail! Caner Erkin...