Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye fark attı
“Fenerbahçe’yi yenersek psikolojik üstünlüğü alırız” diyen Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı, bu kritik maç öncesi favori konumda. Çünkü neredeyse tüm rakamlarda Fenerbahçe’ye fark atmış durumda...
Ara transferde Arda Turan ve Bajic gfibi iki flaş transfere imza attırıp zirve iddiasını güçlendiren Başakşehir’in, Fenerbahçe karşısında favori gösterilmesi şaşırtıcı değil. Çünkü Turuncu- Lacivertliler, hem son yıllarda rakibine karşı elde ettiği üstünlükle hem de bu sezon ortaya koyduğu saha içi istatistikleriyle Fenerbahçe’nin oldukça önünde. İşte o rakamlar
İÇ SAHADA 31 MAÇ!
Başakşehir, iç sahada 31 maçtır yenilgi yüzü görmedi ve son 6 maçını kazandı. Bu, Başakşehir’in Süper Lig tarihindeki en uzun iç saha serisi olmakla birlikte, Süper Lig’de iç sahada halen devam eden en uzun ikinci serisi.
HEPSİNDE FARKLI
Fenerbahçe bu sezon ligde en fazla gole sebep olan hata (8) yapan takım durumundayken Başakşehir ise bu alanda 5 hatayla ligin 3. sırasında. İstanbul ekibi topla oyun istatistiğinde ligin zirvesinde yer alırken Fenerbahçe rakibini 4. sıradan takip ediyor. Maç başına 549.8 pas yaparak bu rakamda da ilk sırada olan Avcı’nın takımı, Fenerbahçe’nin çok önünde.
VOLKAN’INİŞİ ÇOK ZOR!
Rakip analizine en çok önem veren hocaların başında gelen Abdullah Avcı’nın planlarını Volkan Demirel üzerinden yaptığı da gelen haberler arasında. Tecrübeli hocayı bu plana iten sebep ise Volkan’ın ceza alanı içinden atılan şutlardaki kötü istatistiği. Kalesine genelde 41 şut gelen Volkan, 25 kurtarış yaptı, 16’sı golle sonuçlandı. Ceza sahası içinden ise 23 şut gören Volkan, yalnızca 11’ini kurtarırken 12 gol yedi. Buna karşılık Başakşehir ise her 2.65 isabetli şuttan 1 gol çıkartıyor. Yani Volkan Demirel’i sıkıntılı bir maç bekliyor.
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