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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol HaberleriAbdullah Avcı: Fenerbahçe'nin oyun tarzı, ne kadar geliştiğimizi gösteriyor
Futbol Abdullah Avcı: Fenerbahçe'nin oyun tarzı, ne kadar geliştiğimizi gösteriyor
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Futbol
11.02.2018 - 23:37, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: Fenerbahçe'nin oyun tarzı, ne kadar geliştiğimizi gösteriyor

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, Fenerbahçe’nin kendilerini oynatmamaya çalıştığını söyleyerek, şampiyonluğa da inançlarının tam olduğunu söyledi.

Fenerbahçe karşısında 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Fenerbahçe’nin 1. bölgede topla az oynadığını, 2 ve 3. bölgede ise daha fazla oynadığını söyleyen Avcı, “Fizik kalitesi olan ve oynatmamaya çalışan bir takım. Bizi buraya taşıyan oyunda ısrarcı olduk. Bunun yanında bir opsiyona daha çalıştık. Pas organizasyonlarını doğru kullanamamaktan kaynaklı, gol yemeden çıktığımız pozisyonlar da oldu. Savunmadan düşen topta ilk golü yedik, defansın kaptırdığı topla ikinci golü yedik. Rakip fizik kalitesiyle oynatmamaya çalıştı. Bazı şeyler denedik ama olmadı. Rakibi tebrik ediyoruz. Bugün 5 puan öndeydik, 2 puana düştü. Şu anda lideriz, yarın Galatasaray’ın maçı var. Bugün kazansaydık belki bir rakibi dışarıda bırakacaktık. Oyunu daha da geliştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Şampiyon olacağımıza inanıyoruz”

Eksik isimlerin takımı nasıl etkilediği yönündeki soruyu yanıtlayan Avcı, “Oynatmamaya çalışan, topun arkasına çabuk geçen bir takıma karşı oynadık. Oyuncular hakkında konuşmak yerine, takım hakkında konuşmayı severim. Bu oyunun içinde bu var. Zaman zaman eksikler olacaktı. Bugün neyi planladığımıza bakmak gerekiyor” dedi.

Şampiyonluğa olan inançlarının devam ettiğini söyleyen başarılı teknik adam, “Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Rakibin kaygısı çok fazlaydı. Bugün değerli olan şu, 4 senedir üzerine koyarak oluşturduğumuz oyunla ligin tepesindeyiz. Fenerbahçe’nin bugün oynatmamak üzerine ortaya koyduğu futbol, bizim ne kadar geliştiğimizi gösteriyor” açıklamasını yaptı.

Son olarak Arda Turan’la ilgili konuşan Abdullah Avcı, “Arda bugün bölüm bölüm iyi oynadı. Ama uzun süredir oynamayan bir oyuncuydu Arda. Süresini uzatıyoruz. Her geçen daha da iyi olacak. Bence şu anda şampiyonluk yarışı 4 takım arasında gidiyor. Biz de oyunumuzu geliştirerek bu yolda devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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