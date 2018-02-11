Abdullah Avcı: Fenerbahçe'nin oyun tarzı, ne kadar geliştiğimizi gösteriyor

Fenerbahçe karşısında 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Fenerbahçe’nin 1. bölgede topla az oynadığını, 2 ve 3. bölgede ise daha fazla oynadığını söyleyen Avcı, “Fizik kalitesi olan ve oynatmamaya çalışan bir takım. Bizi buraya taşıyan oyunda ısrarcı olduk. Bunun yanında bir opsiyona daha çalıştık. Pas organizasyonlarını doğru kullanamamaktan kaynaklı, gol yemeden çıktığımız pozisyonlar da oldu. Savunmadan düşen topta ilk golü yedik, defansın kaptırdığı topla ikinci golü yedik. Rakip fizik kalitesiyle oynatmamaya çalıştı. Bazı şeyler denedik ama olmadı. Rakibi tebrik ediyoruz. Bugün 5 puan öndeydik, 2 puana düştü. Şu anda lideriz, yarın Galatasaray’ın maçı var. Bugün kazansaydık belki bir rakibi dışarıda bırakacaktık. Oyunu daha da geliştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Şampiyon olacağımıza inanıyoruz”

Eksik isimlerin takımı nasıl etkilediği yönündeki soruyu yanıtlayan Avcı, “Oynatmamaya çalışan, topun arkasına çabuk geçen bir takıma karşı oynadık. Oyuncular hakkında konuşmak yerine, takım hakkında konuşmayı severim. Bu oyunun içinde bu var. Zaman zaman eksikler olacaktı. Bugün neyi planladığımıza bakmak gerekiyor” dedi.

Şampiyonluğa olan inançlarının devam ettiğini söyleyen başarılı teknik adam, “Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Rakibin kaygısı çok fazlaydı. Bugün değerli olan şu, 4 senedir üzerine koyarak oluşturduğumuz oyunla ligin tepesindeyiz. Fenerbahçe’nin bugün oynatmamak üzerine ortaya koyduğu futbol, bizim ne kadar geliştiğimizi gösteriyor” açıklamasını yaptı.

Son olarak Arda Turan’la ilgili konuşan Abdullah Avcı, “Arda bugün bölüm bölüm iyi oynadı. Ama uzun süredir oynamayan bir oyuncuydu Arda. Süresini uzatıyoruz. Her geçen daha da iyi olacak. Bence şu anda şampiyonluk yarışı 4 takım arasında gidiyor. Biz de oyunumuzu geliştirerek bu yolda devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.