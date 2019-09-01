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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.09.2019 - 00:28, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: Fazla temiz bir takımız

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Abdullah Avcı: Fazla temiz bir takımız

Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, "Bugün 2 puan kaybettik ama oyun olarak çok şey kazandık." dedi. 

Avcı, Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncuların oynamak istedikleri oyuna inanılmaz derecede cevap verdiğini belirterek, "İlk gole kadar rakip sahada devamlı oynayan, kısa sürede topu geri alan ve bütün organizasyonları deneyen bir takım vardı. İlk yarıda 5,2 saniyede, maçın genelinde ise 7,8 saniyede topu geri kazandık. Caner ve Gökhan topla en fazla buluşan oyunculardı. 3. bölgeye kadar organizasyonları sağlıklı bir şekilde yaptık. Bugün 2 puan kaybettik ama oyun olarak çok şey kazandık." diye konuştu. 

"Oyun beni çok memnun etti" 

Milli aradan sonra takımın ivme kazanacağını belirten Avcı, "Takımımız, aradan sonra inanılmaz derece ivme kazanacak. Beşiktaş taraftarı başka, devre arasında takımı içeri girerken çağırdıkları için teşekkür ederim. Maçın genelinde iki pozisyon verdik. Bir gol pozisyonu var bir de direkten dönen pozisyon var. Oyun beni çok memnun etti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu oyunla sonraki maçlarda istediklerimizi alacağız.Fazla temiz bir takımız. Daha fazla faul yapabilirdik. İki pozisyon verdik, biri gol oldu. Üçüncü bölgeye kadar doğru bir şekilde geldik. Gerisi topu içeri atmak.'' değerlendirmesinde bulundu. Burak Yılmaz'ın iyileşme süreci ile ilgili konuşan Avcı, "Burak değnekleri çıkardı. Milli takım arasından itibaren çalışmalara başlayacak. Gazişehir Gaziantep maçında sağlık ekibiyle konuştuktan sonra karar vereceğiz." dedi. 

Santrfor transferine değinen tecrübeli çalıştırıcı, transfer çalışmalarının yönetimle ortak bir şekilde sürdüğünü söyleyerek, "Bu oyun böyle devam ettikçe tabelaya doğru şekilde yansıyacaktır. Forvet seçenekleri fazla oldukça farklı olacaktır." diye görüş belirtti. 

Avcı, oyundan çıkarken protestolara maruz kalan Jeremain Lens ile ilgili olarak Hollandalı futbolcunun asist ve gollere ihtiyacı olduğunu kaydetti. 

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