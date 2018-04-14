Abdullah Avcı, Fatih Terim'e kaybetmiyor! Bu kez ne olacak...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAbdullah Avcı, Fatih Terim'e kaybetmiyor! Bu kez ne olacak...
GeriFutbol Abdullah Avcı, Fatih Terim'e kaybetmiyor! Bu kez ne olacak...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
14.04.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı, Fatih Terim'e kaybetmiyor! Bu kez ne olacak...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdullah Avcı, Fatih Terim'e kaybetmiyor! Bu kez ne olacak...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyeri boyunca Fatih Terim ile ligde iki defa karşılaştı. Avcı, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldığı bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. 59 puanla rakibinin iki puan önünde liderlik koltuğunda oturan turuncu-lacivertliler, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği de geride bırakmak istiyor. Abdullah Avcı yönetiminde özellikle son yıllarda yükselen bir grafik çizen İstanbul ekibi, bu başarısını sarı-kırmızılı takım karşısında da sürdürmenin peşinde.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak bu önemli mücadele aynı zamanda teknik adamların da taktiksel savaşlarına sahne olacak. Sahasında seyircisinin de desteğiyle Başakşehir’i baskı altına almayı planlayan Cimbom, yetenekli hücum oyuncularıyla da sonuca gitmeye çalışacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de maçın gidişatına göre çeşitli taktiksel varyasyonlar denemesi bekleniyor.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
Oyun içinde ortaya çıkan her türlü skor karşısında taktik anlayışını ve disiplinini bozmadan rakiplerine üstünlük kurmaya çalışan Medipol Başakşehir’de deneyimli teknik adam Abdullah Avcı da kadro planlamasında ince eleyip sık dokuyor. 54 yaşındaki Avcı’nın, tüm bunların yanında deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim karşısında bir de psikolojik üstünlüğü bulunuyor.

Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyeri boyunca Fatih Terim ile ligde iki defa karşı karşıya geldi. İlk randevularına 1999-2000 sezonunda çıkan iki teknik adamdan Terim, o zaman Galatasaray’ı çalıştırırken, Avcı da İstanbulspor’un başındaydı. Ali Samiyen Stadı’nda oynanan bu müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Son mücadelelerini ise 2011-2012 sezonunda oynayan Abdullah Avcı ve Fatih Terim’in bu düellosunda kazanan Avcı olmuştu. O günkü ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray’ı Efe İnanç ve Webo’nun golleriyle 2-0 mağlup ederek üç puanı cebine koymayı başardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? 23 maçta 88 gol

Beşiktaş bir kabustan uyandı! Yeni lider...

Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte 29. haftanın fikstürü

CSKA Moskova Arsenal UEFA maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?