Abdullah Avcı: En büyük hayalimiz Şampiyonlar Ligi

İlk maçta basit hatalar yaptıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Yarın yeni bir gün. Maç 0-0 başlayacak. Avantajımızı oyun aklıyla sonuna kadar kullanacağız. Oyun içindeki gelişmeler oyunun içinde başka bir oyunu getirecektir. Avrupa Ligi garanti olsa da Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak en büyük hayalimiz. Bunu da sonuna kadar zorlamak istiyoruz" diye konuştu.

"ULUSLARARASI SEVİYEDE OYNAMAK ÖNEMLİ"

Uluslararası seviyede maç oynamanın çok önemli olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Her sene buralarda olmak istiyoruz. Oyunculara katkı sağlıyor. Her sene bu seviyede maç oynayabilmek bizim için en önemli hedeflerden bir tanesi" değerlendirmesinde bulundu.

"OYUN GÜCÜMÜZÜ SAHAYA YANSITACAĞIZ"

Sevilla'nın Medipol Başakşehir takımını ciddiye aldığının altını cizen Avcı, "Bizi çok kolay görmüyorlar, hocaları da söyledi. İlk maçta geçişlerde çok top kaybettik. Topu kaybetmeyen bir takıma karşı topun peşinde fazla koşmak çok sağlıklı olmuyor. Kazanırız, kaybederiz ama oyun gücümüzü sahaya yansıtacağız. Umarım karşılığını alırız" dedi.

"OYUNCU GRUBUMUZ TECRÜBELİ"

Medipol Başakşehir'in kaptanı Volkan Babacan da maç öncesi konuştu.

Kulüp olarak Avrupa kupalarında tecrübesiz olduklarını söyleyen milli kaleci, "Her ne kadar kulüp olarak bu seviye için tecrübesiz olsak da, Oyuncu grubu olarak tecrübeli bir ekibiz" diye konuştu.