Abdullah Avcı: Emre burada kalacak

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Atiker Konyaspor'un geçen yılki oyun planından çok farklı bir şekilde sahaya çıktığını belirterek, "Hücumda 7-8 opsiyon çalıştık, Emre'ye yapılan baskılarda, stoperleri oyuna soktuk. İlk gole kadar bütün oyun üstünlüğünü elimizde tuttuk." ifadelerini kullandı

İkinci yarının bir bölümünde rakibe topu bıraktıklarını ve bu bölümde Atiker Konyaspor'un etkili olduğunu aktaran Avcı, şöyle konuştu:

"Yaptığımız hamleler bizi tekrar ayağa kaldırdı. İkinci golden sonra oyunun böyle biteceğini veya daha fazla gol bulabileceğimizi düşündük. Oyun gücü, oyun üstünlüğü ve ligdeki varlığımızı tekrar hissettirebilmemiz adına önemli bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Konyaspor'a Avrupa'da ve ligde başarılar diliyorum. Milli takıma ve Lucescu'ya da başarılar diliyorum. Uzun bir aradan sonra kaptanımız Emre de milli takımda. Onu da tebrik ediyorum."

- Avrupa Ligi değerlendirmesi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini de değerlendiren Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bizi ayakta tutan unsur ligimizdir. İyi profesyonel oyuncularımız var, lider oyuncular takımımızın içinde bulunuyor. Onların bütünlüğü ile beraber oyuna konsantre olmak istedik ve bunu başardık. Avrupa Ligi gruplarında ilk defa oynayacağız. Club Brugge ve Sevilla maçlarındaki performansımızı aynı şekilde sahaya yansıtırsak iyi bir süreç yaşayacağımıza inanıyorum."

- "Lucescu'nun kararına saygı duymak gerekiyor"

Abdullah Avcı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kadro tercihi konusundaki yorumunun sorulması üzerine ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"A Milli Takım'da daha önce görev yapan bir isimdim. Ben de bu süreci yaşadım, oradaki koltuğa saygım var, saygı göstermeye devam edeceğim. Bence oraya saygı göstermek daha mantıklı."

Avcı, son olarak Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarının hatırlatılması üzerine ise, "Emre hep konuşuldu, konuşulmaya da devam edecek. Beş sene önce ben A Milli Takım'a aldığımda 'Niye alınıyor' diye eleştiriliyordu, kısa bir süre önce de 'Niye alınmıyor' diye eleştiriliyor. Emre burada, onunla ilgili bir soru işaretimiz yok. Böyle bir teklif yok, bize de bir teklif gelmedi. Emre burada çok mutlu, yeni hedeflere koşmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.