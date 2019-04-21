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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.04.2019 - 19:52, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: "Emekler çalınamaz"

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Abdullah Avcı: "Emekler çalınamaz"

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sona eren Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ev sahibi takımın teknik direktörü Avcı ligin ikinci yarısının en iyi çıkış yapan takımına karşı oynadıklarını kaydederek şöyle konuştu: "Oyun organizasyonlarını değiştiren, hem topa sahip olup hem rakip arkası koşu yapan bir ekibe karşı oynadık. Rakibe göre organizasyonlarımızı kullanmak istedik, ilk yarı itibarıyla özellike rakibin tabi ki fizik kalitesi ve yapacağı baskı vardı ama saha dağılımını istediğimiz şekilde yaparak oyun kontrolünü elimize alamadık. Rakip daha iştahlı ve daha arzuluydu, ona rağmen 3 tane net pozisyona girdik. İkinci yarı golü yediğimiz 62. dakikaya kadar oyunu tamamen elimize aldık. Golü yedikten sonra 4-2-3-1'e döndük sonra da iki santrforla tüm hamleleri denedik. Fırsatlar yakaladık, rakibe geçişler verdik bu arada. VAR'da olan bir pozisyonla penaltı kazandık ve bunu değerlendirdik. Mağlup olsak zihinsel yıpranma olabilirdi. 5 hafta kaldı hala 3 puan öndeyiz. Oyuncular vazgeçmeden devam ettiler. Hiç kimseden bir beklentimiz yok, rakibin maçı ne olacakmış diye. Bizi buraya getiren oyun gücümüze güveniyoruz. Zor haftalar kolay değil, bizi buraya taşıyan oyun gücüne sadık kalıp, organizasyonlarımızı içine duyguları sokmadan kullanmaya devam edeceğiz. Rizespor'a da başarılar diliyorum. şu an ligin 3 puan önde olan takımıyız, yolumuza devam ediyoruz."

AVCI: SAHANIN DIŞINI ÇOK KONUŞAN BİR TEKNİK ADAM OLMADIM

Hakem hatalarıyla ilgili bir soruya Avcı şu şekilde yanıt verdi: "Sahanın dışını çok konuşan bir teknik adam olmadım, hakem ya da başkalarının söyledikleriyle ilgili çok konuşmadım. Ülkemizde 40 senedir bu senaryoların devamlı konuşulduğu bir ortam var. İnsanların bir emekleri var, uzun süredir verilen emekler var, sonuçlar alınır alınmaz ama emekler çalınamaz. Bunlarla ilgilenmiyorum, sahanın içiyle ilgilenmeye devam ediyorum. Sahanın içinde kalmazsak, hakem, oyuncu, medya üzerinden bunu konuşursak kimseye bir şey öğretemeyiz, kendimizi geliştiremeyiz. Ben bu tarafında kalamaya devam edeceğim, algı oluşturmaya gerek yok. Cuma akşamı Göztepe maçıyla yolumuza devam edeceğiz."

"TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Abdullah Avcı, Beşiktaş ile adının geçmesiyle ilgili "Beşiktaş, Avrupa ya da diğer takımlarla ilgili soruyorsan, Avrupa'da bir teknik adam şöyle test ediliyor. Oynattığı oyun, takıma ve oyuncuya kattığı değerle. Bunların konuşulması bizi mutlu ediyor, güzel şeyler yaptığımızın göstergesidir ama önümüzde yakın zamanda tek ve ulaşılabilir bir hedef var, şampiyonluk. Tek hedefimiz o" dedi.

"KULUBÜN BÖYLE BİR KÜLTÜRÜ YOK"

Avcı son olarak şampiyonluk yolunda bu süreçlerin kolay olmadığını dile getirerek, "Kulubün böyle bir kültürü yok ama oyuncu grubunun böyle tecrübeleri var. Bu semtin çok güzel bir takımı, seyirci de önemli bir faktördür, itebilme adına. Ben kaotik bir oyunu kabul edemem, her iki tarafa dönen bir oyunun içinde olamayız, Oyunu döndürebilmek için 3 sistem değiştirdik. Kolay bir süreç değil, bu bizim ve başkaları için de geçerli" ifadelerini kullandı.

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