Abdullah Avcı: değerli bir galibiyet aldık
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise yaptığı açıklamada, değerli bir galibiyet aldıklarını kaydederek, Ligin kaliteli oyuncu grubuna sahip, bireysel zenginliği olan, yüksek şiddetle koşuyu fazla yapabilen, ikili mücadelelerde en fazla kazanan, en fazla faul yapan ve son zamanlarda ön tarafında hem yetenekli hem hareketli oynayan bir Trabzonspor analizini yapmıştık.
Takım boyu en yüksek takımlardan bir tanesi. Kısa ortalara uzun zamandır çalışıyorduk, bugün karşılığını aldık, golü attık. Trabzonsporun Burak ile 3 net pozisyonu var. Bir de oyunun başında kendi ayağımızdan kaybettiğimiz Sosanın vuruşu var. İlk 15 dakika sonra oyunu tamamen kontrol altında tutan, pas oyununu doğru kullanan, bunu zaman zaman sonuçlandıran, zaman zaman kaçıran, zaman zaman da sonuçlandırmadan geri dönen bir görüntümüz vardı. Oyunun kontrolü ilk 15 dakikadan sonra tamamen elimizdeydi. Ligin en fazla faul yapan takımı bugün 9 faulde kaldı. Bunun bir sebebi de az temaslı oyunu oynamamız gerekiyordu, buna müsaade etmedik.
Bu son derece değerliydi. Emre hastaydı serumla oynamasına bugün karar verdik. En yüksek mesafede koşu yapan oyunculardan bir tanesiydi. Adebayor ile Arda da en fazla ikili mücadeleye giren oyunculardandı. Arda her geçen gün daha olgun ve fizik kalitesini artırarak bize katkı sağlıyor. Visca bizde 250nci maçına çıktı. Bugün doğum günüydü. 7 senedir beraber kutluyoruz. Bugün ligin en fazla asist yapan oyuncusu. Geçen haftadan sonra böyle bir galibiyet alabilmek bizim için değerli. Değerli bir takıma karşı deplasmanda kazanabilmek önemliydi. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum, Trabzonspora da başarılar diliyorum diye konuştu.
"ŞAMPİYONLUK YARIŞI 4 TAKIM ARASINDA DEVAM EDECEK"
Avcı, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak iseTrabzonsporda dahil 100 senelik İstanbul takımları bu kültüre sahip, bunu yaşamış. Bu yarışın sonuna kadar zaman zaman dalgalanmalar olacak. Geçen hafta bizde de oldu. Her maç zor. Trabzonspor bugün kazansaydı belki mesafe kat edecekti ama şuan 4 takım arasında 100 senelik kulüplerin içerisinde yarışabilmek, oyun olarak sahanın içerisinde güçlü kalabilmek, bizim için temel prensiplerden bir tanesi. Yarış bütün tepedeki takımlar arasında devam edecek diye düşünüyorum diyerek açıklamalarını tamamladı.
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