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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Abdullah Avcı: değerli bir galibiyet aldık
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Futbol
DHA
18.02.2018 - 19:34, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: değerli bir galibiyet aldık

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise yaptığı açıklamada, değerli bir galibiyet aldıklarını kaydederek, Ligin kaliteli oyuncu grubuna sahip, bireysel zenginliği olan, yüksek şiddetle koşuyu fazla yapabilen, ikili mücadelelerde en fazla kazanan, en fazla faul yapan ve son zamanlarda ön tarafında hem yetenekli hem hareketli oynayan bir Trabzonspor analizini yapmıştık.

Takım boyu en yüksek takımlardan bir tanesi. Kısa ortalara uzun zamandır çalışıyorduk, bugün karşılığını aldık, golü attık. Trabzonsporun Burak ile 3 net pozisyonu var. Bir de oyunun başında kendi ayağımızdan kaybettiğimiz Sosanın vuruşu var. İlk 15 dakika sonra oyunu tamamen kontrol altında tutan, pas oyununu doğru kullanan, bunu zaman zaman sonuçlandıran, zaman zaman kaçıran, zaman zaman da sonuçlandırmadan geri dönen bir görüntümüz vardı. Oyunun kontrolü ilk 15 dakikadan sonra tamamen elimizdeydi. Ligin en fazla faul yapan takımı bugün 9 faulde kaldı. Bunun bir sebebi de az temaslı oyunu oynamamız gerekiyordu, buna müsaade etmedik.

Bu son derece değerliydi. Emre hastaydı serumla oynamasına bugün karar verdik. En yüksek mesafede koşu yapan oyunculardan bir tanesiydi. Adebayor ile Arda da en fazla ikili mücadeleye giren oyunculardandı. Arda her geçen gün daha olgun ve fizik kalitesini artırarak bize katkı sağlıyor. Visca bizde 250nci maçına çıktı. Bugün doğum günüydü. 7 senedir beraber kutluyoruz. Bugün ligin en fazla asist yapan oyuncusu. Geçen haftadan sonra böyle bir galibiyet alabilmek bizim için değerli. Değerli bir takıma karşı deplasmanda kazanabilmek önemliydi. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum, Trabzonspora da başarılar diliyorum diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI 4 TAKIM ARASINDA DEVAM EDECEK"

Avcı, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak iseTrabzonsporda dahil 100 senelik İstanbul takımları bu kültüre sahip, bunu yaşamış. Bu yarışın sonuna kadar zaman zaman dalgalanmalar olacak. Geçen hafta bizde de oldu. Her maç zor. Trabzonspor bugün kazansaydı belki mesafe kat edecekti ama şuan 4 takım arasında 100 senelik kulüplerin içerisinde yarışabilmek, oyun olarak sahanın içerisinde güçlü kalabilmek, bizim için temel prensiplerden bir tanesi. Yarış bütün tepedeki takımlar arasında devam edecek diye düşünüyorum diyerek açıklamalarını tamamladı.


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