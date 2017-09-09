Abdullah Avcı: ''Bugün başka bir sistemle başladık''

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-2 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşma öncesinde geçen seneki ve bu seneki Fenerbahçe’yi değerlendirdiklerini söyleyen Avcı,

“Fenerbahçe geçen sene ligin en uzun boylu takımlarından birisiyle ve en geniş alanda oynayan takımıydı. Şimdi tam tersi oldu. Bugün başka bir sistemle başladık. Aykut hocaya teşekkür etmek istiyorum çünkü 3’lü orta sahayla başlayarak bizim ne kadar değerli bir takım olduğumuzu gösterdi. Burada Emre ve Mahmut’a baskı yapmak gibi bir düşünceleri vardı.

Fenerbahçe için duran toplar bir silah ama biz bugün duran toptan bir golle maça başladık. Ancak top rakipteyken ve bizdeyken oyunun hızını ayarlayamadık ve top kayıpları yaşadık. 2-0 öndeyken bile geçişlerde 26 top kaybettik. Pas oyununu oynayıp kaleyi düşünmedik. 2-2’den sonra kaleyi düşündük ve şutlarımız var. Fenerbahçe seyircisi takımına itici güç olabiliyor. Böyle bir yerde kazanmak çok önemliydi. Milli maç arasının ardından bu galibiyet son derece önemli. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum. Avrupa Ligi’nde oynuyoruz. Ligde nasıl analiz yapıyorsak Avrupa’da da yapıyoruz. Ancak hakem analizi yapmıyoruz. 2. gole baktık, gol olduğunu gördük bunda bir sorun yok. Bizim kalecimiz 1. dakikada da 90. dakikada da oyuna ayağıyla başladı. Ancak tribün baskısıyla hakem 40. dakikada kalecimize sarı kart gösterdi” ifadelerini kullandı.

“Gerekli rapor tutulmuştur”

Volkan Babacan’ın başına isabet eden su şişesiyle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Avcı, “Bu konuda gerekli raporlar tutulmuştur” ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu’nun bugüne kadar çalıştığı en yetenekli oyuncu olduğunu sözlerine ekleyen Avcı, “Umarım oynamaya devam eder” dedi.

Adebayor’la ilgili de konuşan başarılı teknik adam, “Mahmut ve Emre’ye yapılacak olan baskıda koridor açmak ve buradan Adebayor’u topla buluşturmak bizim opsiyonlarımızdan birisiydi. Sıkıştığımız anda topu tutmayı bilen bir oyuncu. Bu nedenle kendisi çok önemli bir futbolcu” diye konuştu.

“Buradaki ilk maçımda da 2-0 öne geçmiştik”

Fenerbahçe’deki sorunların ne olduğuyla ilgili olarak sorulan bir soruyu yanıtlayan Avcı, “Teknik olarak takım üzerinden yorum yapmak doğru olmaz. Bizim kaygımız yok. Fenerbahçe’nin fiziksel ve zihinsel olarak özgüven kaybettiklerinde sorunlar daha çok oluşuyor. Bizim bu tür baskılarımız yok. Çok değerli oyuncular var Fenerbahçe’de. Çok erken beklentiler içindeyiz kulüplerden. Her takım transferler yaptı ve daha organizasyonların oturmadığı bir dönem” diye konuştu. Kadıköy’de ilk galibiyetini alan Avcı, “Buradaki ilk resmi müsabakama İBB’nin başındayken çıkmıştım. O maçta da 2-0 öne geçip 2-2 berabere kalmıştık. Yine aynısı oldu ancak bu kez Kerim’in hazır oluşu ve o vuruşu yapmasıyla galibiyete uzandık ve bu galibiyetten dolayı çok mutluyum” diyerek sözlerini tamamladı.