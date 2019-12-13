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Futbol
13.12.2019 - 01:14, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: "Bu dağılma olmamalıydı"

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Abdullah Avcı: "Bu dağılma olmamalıydı"

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda 55-65. dakikalar arasındaki oyunu eleştirdi.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

OYUNDAN KOPMA, DAĞILMA OLMAMALIYDI

Mücadeleyi değerlendiren Avcı, "Grubu iyi bitirmek istiyorduk. İlk yarı dengeli oyun oldu. İkinci yarı 55'e kadar fazla özgüven geldi. 55-65 arası gol yedik ama oyundan kopma, dağılma olmamalıydı." dedi.

MEVCUT OYUNU GRUBU BU

Abdullah Avcı sözlerini "Elimizdeki mevcut oyuncu grubu bu. Süper Lig'de iyi gidiyoruz. Avrupa'da ne yazık ki böyle oldu. Ligde maç sonra kupa sonra bir derbi ve ardından yine lig maçı oynayacağız. Bunlardan sonra bir değerlendirme yapacağız." ifadeleriyle tamamladı.

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