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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.08.2019 - 01:17, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: "Bizim sistemi denedik olmadı..."

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Abdullah Avcı: "Bizim sistemi denedik olmadı..."

Süper Lig’in 1. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Avcı, Sivasspor’u galibiyetten dolayı tebrik ederek şunları söyledi: 

“Galibiyetten dolayı Sivasspor’u tebrik ederiz. Maçtan önceki tespitlerimiz, fizik kalitesi yüksek, sıcak teması ve faul sayısı fazla bir takımla karşılaşacaktık. Onun için özellikle ilk yarı itibariyle çalıştığımız topa sahip olma ve bunu damgalandırma ve de rakibi koşturmayı zaman zaman yaptık. Zaman zaman rakibe duran toplar verdik. İlk yarı itibariyle 1-0 yenik duruma düştük. Dizayn etmeye çalıştığımız sistem ilk yarı itibariyle karşılığını alamadık. 2. yarıda basit bir toptan yediğimiz ikinci gole kadar aslında sistem biraz devreye girmeye başlamıştı. 2-0’dan sonra oyuncuların alışık olduğu düzene döndük, onda da bir cevap alamadık. Oyuna tekrar Beşiktaş takımının girmesi gereken bir durumdan tamamen uzaklaştık. Bir bizim sistemi denedik olmadı, iki onların alışık olduğu sistemi denedik olmadı. Zihinsel olarak bu hafta itibariyle bakacağız. Biran evvel tespitlerimizi yapıp, oyun, oyuncu ve bizler tespitlerimizi yapıp dönüş yapmamız lazım. Cuma akşamı muhteşem stadyumumuzda seyircimizle beraber umarım ikinci hafta lige galibiyetle başlayan takım kimliğini ortaya koyarız.”

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