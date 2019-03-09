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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.03.2019 - 22:29, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: 'Bizim şampiyonluk kültürümüz yok'

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Abdullah Avcı: 'Bizim şampiyonluk kültürümüz yok'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında Avcı, Fenerbahçe'nin durumunun tarihini yansıtmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bugünkü durumunu hiçbir zaman gözetmeden kaliteli büyük bir camiaya karşı oynadık. Hoca değişikliği sonrası birinci bölgede topa daha fazla hakim olan, ikili mücadeleyi seven ve kenardan en fazla orta yapan takım oldular. Biz bununla ilgili baskıları kimlerle yapacağımızı ve topa sahip olduktan sonra neler yapacağımızı çalıştık. Maça Fenerbahçe iyi başladı. Biz çok top kaybı yaptık. 17. dakikadan sonra 45. dakikaya kadar ligin son dönemlerdeki en iyi oyununu oynadık. Bu dönemde yüzde 75 topla oynadık. İkinci yarı Fenerbahçe risk aldı. Pozisyon hatasından değil bireysel hatadan gol yedik. Pozisyon hatasından yeseydik üzülürdük. Bunlar olabiliyor. Golden sonra dengemiz bozuldu ve bir pozisyon verdik. Sonrasında toparlandı. Bugün iki golümüzü de bek stoper arası koşulardan attık."

Takımının ilk golünü atan Robinho'yu da öven Avcı, "Robinho en fazla mesafe kateden, en fazla sprint atan isimdi. Harika bir takım oyuncusu. 38 yaşındaki Emre, aynı şekilde. Kazanabilmek son derece önemliydi. Rakibimizin iyi oyunu için tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye de bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum." diye konuştu.

Abdullah Avcı: Bizim şampiyonluk kültürümüz yok

Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları olduğunu anlatan Avcı, "Bu tip takımlara karşı topu kaybedersek tekrar topun peşinden koşmak kolay değildir. Çok değerli, şampiyonluk yaşamış camialarla yarış yapmak zaman zaman zihinsel düşüş yaşatabiliyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili sorulara fazla yorum yapmayan Avcı, "Kolay bir süreç değil. Bizim böyle bir kültürümüz yok, umarım yaşadıktan sonra sahip oluruz. Bu emeğin karşılığını umarım alırız." dedi.

Abdullah Avcı, medyaya yansıyan "Biz kazandıkça Galatasaray'ın kimyası bozulacak." şeklindeki ifadelerin kendisine ait olmadığını vurgulayarak, "Abdullah Avcı'dan rakipleriyle ilgili bir şey duydunuz mu? Erzurumspor maçında berabere kaldıktan sonra 2 gün bulunduğum yerden kalkamadım. Abdullah Avcı'nın geçmişine baksınlar. Ben o camianın içinde görev yaptım Bütün takımlara saygım var. Konuların başka şekilde yansıtılması bizi üzüyor. Hiçbir rakibimizin değerini düşürecek hiçbir kelime kullanmadım." değerlendirmesinde bulundu.

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