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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.10.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: ''Beni iyi bilirsiniz''

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Abdullah Avcı: ''Beni iyi bilirsiniz''

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Braga maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Taraftarımızın önünde en iyisini yapıp pazar günü oynanacak maç öncesinde ivme kazanmak istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3'üncü maçında Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak 11'inci maçta 4'üncü farklı sağ beki görevlendireceklerini belirten Abdullah Avcı, "Avrupa'da 3'üncü toplamda 11'inci resmi maç. Sakatlıkların olması, 11'inci maçta 4'üncü sağ beki oynatmak sağlıklı değil. Bu bir bahane değil. Üstümüzde Beşiktaş forması var. Braga son 10 senenin Avrupa kültürüne sahip, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynamış bir takım. 2 sene önce gruplarda karşılaştım. Savunmada ve hücumda planları olan, beraber hareket edebilen ve opsiyonları olan bir takım. Yarın bizim içinde tekrar hem Avrupa'da hem de derbi öncesinde ivme kazanmak için önemli bir maç. Taraftarımızın önünde en iyisini yapıp pazar günü oynanacak maç öncesinde ivme kazanmak istiyoruz. Yarın ve pazar gününe kadar son dakikaya kadar bilgiler alıp, iki maçta da en sağlıklı kadroyu sahaya çıkartacağız" diye konuştu.

"5 SENEDE YAŞANACAK SAKATLIĞI 5 AYDA YAŞAMAK ŞANSIZLIK MI BİLEMİYORUM"
Takımda üst üste yaşanan sakatlıklar sorulan Avcı, "Bütün verileri kullanıyoruz. Nabızlara kadar takip ediyoruz. Bunun antrenman geçmişi olabilir. Örneğin geçen hafta yaşanan sakatlıklar darbeden dolayı. Dorukhan'ın sakatlığı mesela. Bu kadar iyi çalışan, kendine bakan birinin bu sakatlığı talihsizlik. Belki de zeminle ilgili de olabilir. Geldiğimden beri teknolojik yatırımlar yapıyorum. Teknolojiden faydalanmadan hareket edemezsin. Sağlık ekibiyle konuşuyoruz. Bazı oyuncuların ağrı eşikleri yüksektir. Caner'de var mesela. O oynayarak devam ediyor. Çok net şudur, budur demek doğru değil. Antrenmanlarda, verilere, planlamalara göre hareket ediliyor. Beşiktaş, Vodafone Park'a gittiği zamanda taraftarla birlikte oyuncunun da kazanmak istemesi biraz daha zorluyor. Dorukhan, Douglas, Gökhan'ın elinin kırılmasını verilerle açıklayamazsın. Zorlanmalarla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Bir teknik adamın 5 senede yaşayacağı sakatlığı, 5 ayda yaşamak şansızlık mı bilemiyorum. Mevut oyuncudan en iyi verimi almak gerekir. Kurumsal olarak da sağlık heyeti olarak da buna bakıyoruz. Mevcut oyunculardan en iyisini çıkartmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Takımdan genç oyuncularla ilgili düşünceleri sorulan Avcı, şöyle konuştu: "Sezon başından beri 4-5 oyuncu bizle beraber devam ediyor. İnandığımız isimler var. Görev verecek miyiz, belki yarın belki yarında da yakın. Onun kararını daha net bir şekilde vereceğiz."

"ÇEBİ'YE SAMİMİ AÇIKLAMALARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM" 
Hafta sonunda gerçekleştirilen başkanlık seçimi sorulan Abdullah Avcı, "Seçim ve yönetim değişikliği benim alışık olmadığım bir şey. 5 ayda bunları yaşadım. 1 Haziran'da göreve başladım. Eski başkan Fikret Orman'a bana karşı samimiyetinden, beni buraya kazandırmasından dolayı teşekkür ediyorum. Yönetimdeki iki isme ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ahmet Kavalcı ve Ahmet Ürkmezgil. Her gün bizimle burada ilgilendikleri için ayrı bir parantez açıyoruz. Sayın Başkan Çebi ile de 7-8 senelik bir tanışıklığımız var. Saygı duyduğumuz, samimiyetine inandığımız birisi. Başkanımız bizimle beraberdi. Samimi duyguları için kendisine teşekkür ediyorum. Onlar Beşiktaş'ın saha dışındaki sorunlarını çözmek için uğraşıyorlar. Bizde 24 saatimizi harcayıp, saha içindeki durumlar çözmeye çalışıyoruz. Ben başkana samimi açıklamaları için net bir şekilde teşekkür ederim. Başkanın konuşmaları basına da yansıdı. Bunla ilgili sabahtan beri çalışmalarını yapıyorlar. UEFA nezdinde bir süreç var. Önceki yönetim de çalışıyordu, ama yeni yönetim daha heyecanlı çalışıyor. Hayatımda mücadeleden hiçbir zaman kaçmadım. Buraya imza atarken de fazlaca heyecanımı ve duygularımı söylemiştim. Heyecanımı kaybetmedim. Hiçbir şeye savunma yapmıyorum. Bu zaman kadar olan Abdullah Avcı'yı biliyorsunuz. Sistem de, süreklilik de, devamlılıkta neler yapabileceğini biliyorsunuz. Beşiktaş hazırlık maçlarını dahil kazanmak ister. Biz bunla birlikte neler yapabileceğimize yeni yönetim ve oyuncularla beraber devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ADEM GERİ DÖNÜŞ YAPACAKTIR"
Son haftalarda gösterdiği performansla eleştirilen Adem Ljajic ile iligli de konuşan Avcı, "Sadece Adem Ljajic'in üstünden gidemeyiz. Özel bir oyuncu, beklenti var. Milli takımda 2 asist yaptı, son derece iyiydi. Adem bana; 'ben de performansımdan menün değilim' dedi. Geçen hafta oyunda girdikten sonra farkını hissettirdi. Bu oyuncular tabelayı değiştirmesi önemli. Geri dönüş yapacaktır. Adem ile ilgili değil, bütüne bakıldığı zaman biz saha, bireysel performanslar, mevcut iyi gitmiyorsa oynadığı oyunla ilgili, sakatlığıyla ilgili biz oyunda nasıl esneklik gösteriyorsak, herkes düşünüp en iyisini yapacaktır" dedi.

"WOLVES'E SIRADAN TAKIM DİYORLARDI, CİTY'İ 2-0 YENDİLER"
Yarın oynanacak Braga maçının tamam mı, devam mı maçı olup olmadığı sorulan Avcı, "Hiçbir şeye tamam mı, devam mı diye bakılmaz. O zaman kayıp daha fazla olur. Biz oyun içinde aklımızı nasıl kullanırız ona bakıyoruz. Herkesin organizasyonu var. Duyguyla oynayamayız. İstatistiklerin, rakamların senin lehine olması bir şey ifade etmez. Pasın şiddetini doğru ayarlayamıyorsan hiçbir şey ifade etmez. Wolves maçı, pozisyon yok taçtan gol yedik. Bizden sonra gidip City'i 2-0 yendiler. İstatistikler City'nin lehineydi. Sıradan bir takım diyordu herkes. İstatistikler doğru kullanıldığında anlam ifade ediyor. O tarafından bakmak daha iyi bence" diye konuştu. 

"YARIN ROCO İÇİN BİR ŞANS"
Braga maçının Roco için bir fırsat olacağını belirten Avcı, "Savunmanın iyi olabilmesi için takım savunmasının doğru olması gerekiyor. Sadece merkezdeki oyuncuların performansları başka bir şey. Bu oyun parça değil, bütün oyunu. Burada Necip'e parantez açmak gerekiyor. Buradan yetişmiş, 12 yıldır forma giyiyor. Geçen sene 280 idmanın 279'unda yer almış bir isim. Sahaya çıktığında her şeyini verebilen bir oyuncu. Bu anlamda Necip'e saygı göstermek gerekiyor. Roco sezon başında bana bir şeyler hayal ettirdi. Sakatlıklardan bugüne kadar ki süreç dalgalı bir şekilde geldi. Yarın onun için bir fırsat. Erdoğan'ı da oynatabilirdim, ancak bu kez Roco niye yok denilecek. 21 oyuncu görev aldı. Belki yarın 22 olacak. Herkese sıra geliyor. Performanslar belirleyici olacak. Erdoğan oldukça iyi gidiyor. Kerem de, Kartal da öyle. Hasic var. O devre arasında gelecek" şeklinde konuştu. 

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