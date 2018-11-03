Abdullah Avcı: "Ben de 3-4 gol atmamızı isterim; ama..."

Taraftarı önünde zirve yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek puanını 24’e yükselten ve en yakın rakibinin 4 puan önünde zirvedeki yerini koruyan Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendiren Avcı, “Maçtan evvel Beşiktaş’la ilgili hazırlanırken, ligin bireysel olarak en zengin oyuncu grubuna sahip takımı, 3 yılda 2 şampiyonluk yaşamış ekibi ve ligin en geniş alanda oynayan takımı olma özelliklerini dikkate aldık. Geçişlerde öndeki oyuncularla geçişleri tamamlayan bir takım Beşiktaş. Kenar ortalarda anahtar oyuncuların alacağı pozisyon ve merkezi kapatarak oynatmayarak bir plan kurduk. Birinci kriter, ligin az mesafe kat eden takımı olan Beşiktaş’a karşı topa sahip olmamız gerekiyor. Set oyununda oyun yönünü değiştirmek gerekiyordu. Sayılmayan golümüz, hemen hemen benzer bir durumdu. İlk yarıda sahanın bütün bölümlerinde pas yaptık ve golü duran topta yaptık. Bundan sonra ise Beşiktaş’ın bize kurduğu baskı öne çıktı. Golden sonra bize büyük baskı kurdular. İkinci yarıda da stratejiyi değiştirdik. Mesafeyi daraltıp, savunma oyunuyla baskı kurmak istedik. Savunmanın büyük bölümünü doğru yaptık ama basit top kayıpları yaptık. Bazen böyle maçlar oynayacağız. Bunları kazanabilmek önemli. Beşiktaş, diğer maçlardan daha fazla koştu. Takımın grup enerjisi çok iyiydi. Bazen çok iyi oynamadan da başka planları deneyerek de kazanmak önemliydi. 11. haftada rakipler kaybederken, bu kredileri cebimize koymak son derece önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve Beşiktaş’a da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş bizi çok baskı altına aldı”

Son 2 yıldır zirve yarışında olduklarını söyleyen Abdullah Avcı, “Birini 33 diğerini 34. haftada bıraktığımız şampiyonluk yarışının yine içinde olmak istiyoruz. Oyun planları ve oyunla güçlü olmamız lazım. İlk 8 hafta özellikle rakiplerden daha fazla puan almamız gerektiğini düşündüm. Şampiyon olmak için takım savunmasını iyi yapmak lazım. Set oyunu oynarken savunmanın nasıl yapıldığını gösteriyoruz. 23 hafta var daha. Bu süreçte çok değişik oyunlar ve skorlar olacak. Geçen sene Avrupa’da 10 maç oynadık ve yıpratıcı oluyor. Bir avantajımız var ve umarım bunu doğru kullanırız. Beşiktaş bizi baskı anlamında rahatsız etti. Basit de top kayıpları yaptık. Beşiktaş bugün özellikle ikinci toplarda da bizden üstündü. Sıcak temastan kaynaklanan bir oyundan çıkıyor bu pas hataları” dedi.

“Bugün devre arasında planımızı değiştirdim”

Adebayor’un geçen hafta sakat olduğunu söyleyen Avcı, “Konya’da oynayan takım, yerine oynayan oyuncu iyi bir performans gösterdi ve biz de tasarrufumuzu bu yönde kullandık. Adem Ljajic’in oyuna girmesinin ardından merkezi santrforla kapattık. Mahmut’un sakatlığı olunca da Adebayor yerine Attamah’ı oyuna almak zorunda kaldık. Bugün devre arasında planımızı değiştirdim. Skor olarak ben de istiyorum 3-4 gol atmak. Ama her maç ve her rakip zor. Önemli olan kazanmaktır. Benim takımımda bir oyuncu 20 gol atmaz. Önemli olan oyuna ve akla odaklanmaktır. Antalya maçında 4-0 kazandık, ertesi hafta başka bir maçla karşılaştık” diye konuştu.

Son olarak zirve yarışında önemli rakiplerle yarışmanın kendileri adına çok özel bir durum olduğunu söyleyen Avcı, “Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerle yarışıp bunu hissettirebilmek harika bir duygu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında çok kazandık. Ama benim için diğer maçları kazanabilmek daha değerlidir. Son 2 senedir düşen takımlara maç kaybettik. Bazı takımlar bazılarına denk gelebilir. Türk futbolunun çok değerli, kültürü ve refleksi olan bir takımıyla oynadık. Bugün bize karşı üstünlük kurdular ama biz kazandık” diyerek sözlerini tamamladı.