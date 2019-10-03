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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.10.2019 - 22:30, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: Ben bütün sınavları geçtim

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Abdullah Avcı: Ben bütün sınavları geçtim

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 1-0 yenildiği maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Oyuncular oyunda her şeyi denediler. Bu rakibe karşı pozisyona girmek kolay değil. 85 dakika kazanma arzusunu zorladık. Çok enteresan bir durum yaşıyoruz başladığımızdan itibaren. Umarım hafta sonundan itibaren, sakat oyuncularımızın da dönmesiyle daha alternatifli bir kadroya sahip oluruz. Bu şanssızlıkları kırıp, sonuç almak istiyoruz. Tribünlerin tepkisi... Antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede bütün sınavları vererek, her kademede çalışarak, tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar 2'şer defa beni istediler ve ben başka bir takımla son 3 sene şampiyonluğa oynadım. Ben bütün sınavları geçtim. Ben Beşiktaş takımını istedim, seçeneklerim başka da olabilirdi. Oyuncu grubuna, kendime güvenerek bunu istedim. Performansım sorgulanabilir ama 5 haftalık süreçte antrenörlüğüm sorgulanamaz Şanssızlıkların bu hafta itibarıyla son bulacağını düşünüyorum ama hep de şanssızlık demeyeceğiz. Durumu sorgulayacağız, her şeyi sorgulayacağız. Bir çıkış yolu bulacağız. Ljajic'in performansından ben de memnun değilim ama hayal ettiren, ayağına baktığın bir oyuncudan bahsediyoruz. Önemli ve yetenekli bir oyuncu. 5 maçta 4 sarı kart, 3'ü itirazdan... Bunun eleştirisini yüzüne de yaptım. Ben Beşiktaş kulübüyle 3 sene mukavele yaptım. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değildir. Her şeyden haberimiz vardır. Biliriz, işimizi yapmaya çalışırız. Biz yolumuza çalışarak, odaklanarak devam edeceğiz

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