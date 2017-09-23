Abdullah Avcı. Beklemediğimiz bir yenilgi oldu

Süper ligin 6. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Medipol Başakşehir, son dakikalarda yediği holle sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, “Gençlerbirliği maçı öncesi rakip ile ilgili yaptığımız analizlerde, direkt oyunu çok fazla oynayan bunun karşılığında düşen topların çok değerli olduğu ve 2. bölgeden özellikle rakip arkası yaptıkları koşu son olarak ta savunmadan hücuma hızlı geçişleriydi. Bizim oyun planlarımız saha içerisinde öncelikle savunmayı doğru yapmak ve düşen topları daha doğru alabilmekti” ifadelerini kullandı.

“Rakip hiç galibiyeti düşünmedi”

“Rakip bizden fiziksel olarak daha çok koştu ama pozisyon üretemedi” diyerek, sözlerine devam eden Avcı, “Oyun üstünlüğü elimizde olmasına rağmen daha az pozisyon ürettik. Rakip hiç galibiyeti düşünmezken ve olmaması gereken bireysel hatadan yediğimiz bir gol vardı. Oyunu kazanmayı düşünürken kaybetmek üzücü. Oyun üstlüğümüz var ama zemin yüzünden oyunun kalitesini artıramıyoruz. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Rakibi tebrik ediyorum” diyerek sözlerine son